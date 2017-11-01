AKP'den de istifa eden Uğur İlk defa konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteğiyle Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden ve partisinden istifa eden Ahmet Edip Uğur, ilk kez

konuştu.



SİYASETE DEVAM EDECEK Mİ?





Uğur, ‘Siyasete devam mı?' sorumuza, “Benim işim gücüm var. Onlara bakacağım. 8 torunum var. Onlarla daha fazla vakit geçireceğim. Şimdilik yeter diyorum ama yarın bir gün ne gösterir bilemeyiz” dedi.



