AKP'den de istifa eden Uğur İlk defa konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteğiyle Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden ve partisinden istifa eden Ahmet Edip Uğur, ilk kez
konuştu.
SİYASETE DEVAM EDECEK Mİ?
Uğur, ‘Siyasete devam mı?' sorumuza, “Benim işim gücüm var. Onlara bakacağım. 8 torunum var. Onlarla daha fazla vakit geçireceğim. Şimdilik yeter diyorum ama yarın bir gün ne gösterir bilemeyiz” dedi.
“TEHDİTLER ELBETTE ÖLÜM DÜZEYİNDE DEĞİLDİ”
İstifa sürecinde “Aileye varana kadar tehditler aldığını” dile getiren ve ağır eleştirilerde bulunan Uğur, “O tehditler elbette ölüm düzeyinde değildi. Ama ayrıntı vermek istemiyorum. Yargıya gitmeyi de düşünmüyorum” diye konuştu.