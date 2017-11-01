Samanyolu Haber /Gündem / AKP'den de istifa eden Uğur İlk defa konuştu /01 Kasım 2017 10:08

AKP'den de istifa eden Uğur İlk defa konuştu

AKP'den de istifa eden Uğur yeniden siyasete girme konusunda ise "Şimdilik yeter diyorum ama yarın bir gün ne gösterir bilemeyiz” yorumunda bulundu.

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Eski Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur istifasının ardından ilk kez Sözcü'ye konuştu. Uğur, Türkiye'nin gündemine oturan 'tehdit edilişi' için “O tehditler elbette ölüm düzeyinde değildi. Ama ayrıntı vermek istemiyorum. Yargıya gitmeyi de düşünmüyorum” dedi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteğiyle Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden ve partisinden istifa eden Ahmet Edip Uğur, ilk kez 
konuştu.
SİYASETE DEVAM EDECEK Mİ?

Uğur, ‘Siyasete devam mı?' sorumuza, “Benim işim gücüm var. Onlara bakacağım. 8 torunum var. Onlarla daha fazla vakit geçireceğim. Şimdilik yeter diyorum ama yarın bir gün ne gösterir bilemeyiz” dedi.

“TEHDİTLER ELBETTE ÖLÜM DÜZEYİNDE DEĞİLDİ”

İstifa sürecinde “Aileye varana kadar tehditler aldığını” dile getiren ve ağır eleştirilerde bulunan Uğur, “O tehditler elbette ölüm düzeyinde değildi. Ama ayrıntı vermek istemiyorum. Yargıya gitmeyi de düşünmüyorum” diye konuştu.
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