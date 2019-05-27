Samanyolu Haber /Teknoloji / Mars'a adınızı göndermek ister misiniz? Türkiye'den talepler 2,2 milyonu aştı /27 Mayıs 2019 23:03

Mars'a adınızı göndermek ister misiniz? Türkiye'den talepler 2,2 milyonu aştı

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın gelecek yıl Mars'a göndereceği uzay aracı, Dünya'dan milyonlarca kişinin adını da kızıl gezegene taşıyacak.

SHABER3.COM

Kurumun, 'Mars'a adınızı gönderin' çağrısına şimdiye kadar büyük bir çoğunluğu Türkiye'den olmak üzere, 5 milyon 300 binden fazla kişi yanıt verdi.

NASA'nın internet sitesine adını yazdıranların yer aldığı listede Türkiye, 2,232, 910 kişiyle birinci sırada.


???????

Mars seferi Temmuz 2020'de

NASA'nın Temmuz 2020'da Mars'a göndereceği uzay aracı, Florida'daki Cape Canaveral Üssü'nden Atlas V-541 roketiyle fırlatılacak.

Uzay aracının 18 Şubat 2021'de Mars'taki Jezero Krateri'ne inmesi planlanıyor. Robot aracın gezegende 687 gün kalacağı belirtiliyor.

Mars Keşif Programı çervesinde gezegene gönderilecek uzay aracı, bu süre içinde Mars'ta yaşamın izlerini sürecek.

NASA'sın Mars seferinde mikrobiyal yaşama ilişkin geçmişteki izler aranacak. Bu çerçevede özellikle yaşam izlerini muhafaza ettikleri bilinen kayalar incelenecek.

Uzay aracı Mars'ın yüzeyini delerek kaya ve 'toprak' örnekleri toplayacak. Bu örnekler Mars'ın yüzeyinde saklanacak. Örneklerin başka bir Mars seferinde Dünya'ya taşınması planlanıyor.

Mars'a yapılması planlanan ilk insanlı sefere hazırlık amacıyla Mars atmosferinde oksijen üretimi testleri de yapılacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Mars'a adınızı göndermek ister misiniz? Türkiye'den... Sonraki Haber >>

Miktofonu açık kalan ünlü sunucudan Erdoğan'a olay sözler

Miktofonu açık kalan ünlü sunucudan Erdoğan'a olay sözler

Emine Eroğlu: Hizmet'i nasıl tanıdım?

Emine Eroğlu: Hizmet'i nasıl tanıdım?

Erdoğan'ın yasağını unutan Metiner'in zor anları.

Erdoğan'ın yasağını unutan Metiner'in zor anları.

Hasan Şaş şampiyonluk kupasını düşürüyordu, Muslera'nın tepkisi geceye damga vurdu

Hasan Şaş şampiyonluk kupasını düşürüyordu, Muslera'nın tepkisi geceye damga vurdu

Görme engelli KHK’lı Uğur A. Yunanistan'daki hayatı anlattı

Görme engelli KHK’lı Uğur A. Yunanistan'daki hayatı anlattı

Çiftlikbank'ın danışmanı Saray'da

Çiftlikbank'ın danışmanı Saray'da

Soylu, Erdoğan'ın peşinden böyle koştu!

Soylu, Erdoğan'ın peşinden böyle koştu!

Çocuklara meydan dayağı atan okul müdürü!

Çocuklara meydan dayağı atan okul müdürü!

Saadet Partisi'nden Albayrak'lı ekonomi videosu!

Saadet Partisi'nden Albayrak'lı ekonomi videosu!

Şahan Gökbakar’ın ‘Utanma duygusu’ ile ilgili paylaşımı

Şahan Gökbakar’ın ‘Utanma duygusu’ ile ilgili paylaşımı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:48:46