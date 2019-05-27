Mars'a adınızı göndermek ister misiniz? Türkiye'den talepler 2,2 milyonu aştı

Kurumun, 'Mars'a adınızı gönderin' çağrısına şimdiye kadar büyük bir çoğunluğu Türkiye'den olmak üzere, 5 milyon 300 binden fazla kişi yanıt verdi.





NASA'nın internet sitesine adını yazdıranların yer aldığı listede Türkiye, 2,232, 910 kişiyle birinci sırada.











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Mars seferi Temmuz 2020'de





NASA'nın Temmuz 2020'da Mars'a göndereceği uzay aracı, Florida'daki Cape Canaveral Üssü'nden Atlas V-541 roketiyle fırlatılacak.





Uzay aracının 18 Şubat 2021'de Mars'taki Jezero Krateri'ne inmesi planlanıyor. Robot aracın gezegende 687 gün kalacağı belirtiliyor.





Mars Keşif Programı çervesinde gezegene gönderilecek uzay aracı, bu süre içinde Mars'ta yaşamın izlerini sürecek.





NASA'sın Mars seferinde mikrobiyal yaşama ilişkin geçmişteki izler aranacak. Bu çerçevede özellikle yaşam izlerini muhafaza ettikleri bilinen kayalar incelenecek.





Uzay aracı Mars'ın yüzeyini delerek kaya ve 'toprak' örnekleri toplayacak. Bu örnekler Mars'ın yüzeyinde saklanacak. Örneklerin başka bir Mars seferinde Dünya'ya taşınması planlanıyor.





Mars'a yapılması planlanan ilk insanlı sefere hazırlık amacıyla Mars atmosferinde oksijen üretimi testleri de yapılacak.