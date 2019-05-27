Davutoğlu: Bunu yapmayan devlet adamı olamaz...

Parti kuracağı iddia edilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu Diyarbakır'da düzenlenen iftar programına katıldı. Burada bir konuşma yapan Davutoğlu, "Diyarbekirli kardeşlerimle kucaklaşmak boynumuzun borcudur. Değerli Diyarbekirliler bütün bu karamsarlık rüzgarını durduracak şey bizim irademizdir. Milletin yüreğini yüreğine buluşturmayandan devlet adamı olmaz" dedi.





Diyarbakır’da Gönül Köprüsü Platformu tarafından düzenlenen iftar organizasyonunda konuşan Davutoğlu'nun konuşmasından satır başları:





“Milletin terini terine karıştırmayandan devlet adamı olmaz” diyen Davutoğlu, şöyle devam etti: “Milletin yüreğini yüreğine buluşturmayandan devlet adamı olmaz, milletin zihnini zihniyle karmayandan, ortak akıl üretmeyenden bilim adamı olmaz. Bir bilimadamı olarak Diyarbakıra hürmet ediyorum, ihtiram ediyorum, etmeye de devam edeceğim. Ve bir devlet adamı olarak da size söz veriyorum, iki elim kanda bile olsa nasıl Mekke, Medine ve Kudüs’ten gelen bir davet red edilmeyecekse, Diyarbekir’den gelen bir daveti de hiçbir zaman açıkta ve boşlukta bırakmayacağım. Diyarbekirli kardeşlerimle kucaklaşmak boynumuzun borcudur.





Ramazan iftarlarları hem muhabbet, hem de muhasebe iftarlarıdır. Cuma namazında haftalık muhasebe yaptığımız gibi ramazan iftarında da bir yıllık muhasebe yapıyoruz. Hacda da ömürlük muhasebe yaptığımız gibi. Sizlerle bir araya gelmem vesilesiyle bu muhasebeyi sizlerle paylaşmak istiyorum.





Dünya genelinde yaşanan değişim dönüşümler ve son yüzyılların en büyük buhranları ve belirsizliğe değinen Davutoğlu, Uzun yıllardır kanın döküldüğü acı ve ızdırapların yaşandığı bölgemizde de geleceğe dönük olarak da ciddi bir ümitsizlik var. Ülkemizde de gerek son zamanlarda yaşadıklarımız, gerek ekonomik kriz dolayısıyla kaygılı bir gelecek beklentisi var.” dedi.