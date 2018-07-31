Samanyolu Haber /Dünya / Mars bu gece dünyaya en yakın konumunda /31 Temmuz 2018 12:23

Mars bu gece dünyaya en yakın konumunda

Mars bugün Dünya'ya son 15 yıldaki en yakın konumunda. Bu gece Mars 10 kat daha büyük ve Jüpiter'den 1,8 kat daha parlak görünecek.

SHABER3.COM

Mars ve Dünya arasındaki mesafe ise bu gece 57,6 milyon kilometreye kadar inecek.

İki gezegen arasındaki ortalama mesafe ortalamada 80,8 milyon kilometre.

Yaklaşık olarak Dünya'nın yarısı büyüklüğünde olan Mars, genellikle gökyüzünde küçük bir noktadan ibaret olarak gözüküyor. Ancak bu gece Mars'ı çıplak gözle dahi gözlemlemek mümkün olacak.

Amatör teleskoplarla Mars'ın yüzeyindeki detayların ve kutup buz kütlesinin görülmesi de mümkün olacak.

Ancak ABD uzay ve havacılık dairesi NASA, Mars yüzeyindeki büyük kum fırtınalarının görüşü engelleyebileceğini de hatırlatıyor.

NASA'nın, bu gece Mars'ı izlemek isteyenlere birkaç tavsiyesi de var.

Gün batımından hemen sonra Mars gökyüzünde güneybatı ufuk çizgisi yönünde belirecek.

Ancak NASA, Güneş'in batışından birkaç saat sonra Mars'ın ufuk çizgisinin üzerine doğru yükseleceğini ve çok daha rahat biçimde görülebileceğini söylüyor.

Mars her ne kadar Dünya'ya normalden milyonlarca kilometre daha yakın olsa da bu gece de gökyüzünün en parlak gezegeni yine Venüs olacak.

Ancak yine de Mars'ın kendisine has kırmızı ışıltısını görmek uzun süredir olmadığı kadar kolay olacak.

BBC Türkçe
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Mars bu gece dünyaya en yakın konumunda Sonraki Haber >>

Ahşap tekneyle plaja çıkan 50 göçmenin kalabalığın arasına karıştı

Ahşap tekneyle plaja çıkan 50 göçmenin kalabalığın arasına karıştı

Yok böyle bir aymazlık

Yok böyle bir aymazlık

Hortum Müzik festivalini dağıttı

Hortum Müzik festivalini dağıttı

Akvaryumdan köpekbalığı çalındı

Akvaryumdan köpekbalığı çalındı

Allah sürpriz kapılar açabilir....

Allah sürpriz kapılar açabilir....

İstinat duvarı çöktü, araçlar çukura düştü

İstinat duvarı çöktü, araçlar çukura düştü

Rus işçi Kızgın çeliğe çıplak elle dokundu

Rus işçi Kızgın çeliğe çıplak elle dokundu

İşte İnsanlığın en büyük kaybı

İşte İnsanlığın en büyük kaybı

Hocaefendi, Yunanistan için taziye ve geçmiş olsun mesajı yayınladı!

Hocaefendi, Yunanistan için taziye ve geçmiş olsun mesajı yayınladı!

Afganistan'da neler yaşandı- Bir gasbın hikayesi

Afganistan'da neler yaşandı- Bir gasbın hikayesi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:58:10