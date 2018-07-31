Samanyolu Haber /Gündem / Büyük resme bakarken kovuldu /31 Temmuz 2018 12:19

Büyük resme bakarken kovuldu

Gezi olayları sırasında Yeni Şafak'ta köşe yazarlığı yapmaya başlayan Merve Şebnem Oruç isimli kişi kendisine gönderilen bir e-maille kovuldu.

SHABER3.COM

Twitter hesabından karşılaştığı muameleyi duyuran Oruç, "Yolculuk böylece son buldu..." ifadesini kullandı:
 Bugün aldığım bir maille Yeni Şafak’taki köşe yazılarıma son verildiğini öğrendim. 2013 Gezi olayları döneminde iç ve dış siyasete dair yazılarımın yayınlanmaya başlamasıyla çıktığımız yolculuk böylece son buldu...

Oruç, son yazısını 29 Temmuz Pazar günü kaleme almış ve Türkiye ile ABD arasındaki Rahip Andrew Brunson krizini yazmıştı.

Son yazısında Oruç, Pence'nin ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence için büyük bir önem arz ettiğini şu satırlarda iddia etmişti:

"Beyaz Saray’da geçireceği süreyi de etkileyecek olan Kongre seçimleri Trump için hayati öneme sahipken, halihazırda Evanjelistlerin Prensi olan Başkan Yardımcısı Pence için Brunson meselesi, küçük bir Haçlı Seferi başlatacak kadar önemli."
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