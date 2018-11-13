Samanyolu Haber /Gündem / Marketlerde bedava poşet dönemi bitiyor... Poşet artık parayla verilecek /13 Kasım 2018 12:42

Marketlerde bedava poşet dönemi bitiyor... Poşet artık parayla verilecek

Marketlerde poşetin bedava değil de parayla satılmasını da içeren atık kanun teklifi Meclis'e sunuldu.

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Marketlerde poşetlerin para ile satılmasına ilişkin hazırlanan kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. Teklif yasalaştığında  Marketler müşterilerine bedava poşet veremeyecek  
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