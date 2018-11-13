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Marketlerde bedava poşet dönemi bitiyor... Poşet artık parayla verilecek
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Marketlerde bedava poşet dönemi bitiyor... Poşet artık parayla verilecek
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13 Kasım 2018 12:42
Marketlerde bedava poşet dönemi bitiyor... Poşet artık parayla verilecek
Marketlerde poşetin bedava değil de parayla satılmasını da içeren atık kanun teklifi Meclis'e sunuldu.
SHABER3.COM
Marketlerde poşetlerin para ile satılmasına ilişkin hazırlanan kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. Teklif yasalaştığında Marketler müşterilerine bedava poşet veremeyecek
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