Gazeteci Fatih Akalan Sabah gazetesinin 'marangoz yargı imamı' ve 'pinhan' haberlerini eleştirdi. İşte o yazı:







Marangoz ve Pinhan





Tam 3 yıl 3 ay 19 gün olmuş.







Türkiye hala AKP'li Mehmet Ali Şahin'in Yargıtay İmamı'nı açıklamasını bekliyor.





Ama Şahin sussa da her gün yeni bir yargı imamından haberdar oluyoruz.





Ülkede 'yargı imamı' borsası kurulmuş.





Sonuncusu bir harika.





Bir Marangoz...





Öyle kod adı falan değil bildiğin ilkokul mezunu bir marangoz.





Havuz'un yalancısıyım.





Sabah gazetesine bugün bakanlar elinde uzunca bir tahta, kafasında kırmızı bir bere, üzerinde mavi önlüğü olan bir marangozun 'yargı imamı' olduğunu öğrendi!





D.Ç isimli marangoz Gebze'de 20 kadar hakim ve savcıya emir veriyormuş.





Hangi davayla ilgili hangi emri vermiş, hangi dava sonucuna etki etmiş, hangi davanın Cemaat'in istediği şekilde sonuçlanmasını sağlamış buna dair tek bir detay yok kara mizah tadındaki haberde.





Havuz'da pişen elbette bütün medyaya düşmüş.







'Marangoz yargı imamı' haberi aynı fotoğraf ve benzer başlıklarla okuyucuya aktarılmış.





Havuz'un haberinin nokta atış olduğuna şüphe yok.





Belli ki birilerinin canı yakılacak ve öncesinde Sabah hedefe yönelik son işaretlemeyi yapıyor.





***





Bir de "Pinhan" meselemiz var.





Havuz aylardır haberini yapıyor.





İstanbul Maltepe'de Pinhan adlı bir restoranla ilgili akıl almaz efsaneler anlatıyorlar.





En komiği ise adıyla ilgili.





Pinhan Farsça'da 'gizli' demekmiş ve Cemaat gizli toplantılarını da bu yüzden burada yapıyormuş.





Savcı da bu iddiaya itibar edip yüksünmeden iddianame bile hazırlamış!





Bu Temel'in altını bir yere gömüp 'Burada altın yok' diye tabela asması kadar absürt bir mesela ama kime ne anlatıyorsun.





Azıcık aklı başında herkesin "Cemaat gizli toplantı yapmak için gizli anlamına gelen 'Pinhan' adlı bir restoran niye açıp kendini ifşa etsin?" diye sorması gerekir ama...





Devir o devir değil.





Gelelim bugünkü habere...





Bolca geçmiş haberleri yeniden köşesine taşıyan Sabah yazarı Ferhat Ünlü “Pinhan Elif Şafak'ın, kendini aramak için tekkeden ayrılıp İstanbul'a giden bir dervişin hikâyesini anlattığı ilk romanının adı. Şafak'ın şimdi yurtdışında olan eşi Eyüp Can Sağlık'ın da üyesi olduğu F...'nün, Küçükyalı Mh. Turgut Özal Bulvarı No: 5/Maltepe adresinde açtığı kara para aklama üssü restoranının adı. Pinhan ismini Şafak'ın romanından ilhamla mı seçtiler bilmem. Seçmemiş de olabilirler. Bu tür eksantrik kelimeleri zaten severler. (Bkz: Örgüt jargonunda hissettirmeden varlığını sürdürmek anlamında kullanılan telattuf kelimesi.) Eğer seçmedilerse anlamlı bir tesadüf diyelim.”





E hani 'Pinhan' çok kripto bir isimdi?





Hani Cemaat özel, çok gizli toplantıları için restorana böyle bir isim vermişti?





Aylardır iftiraları art arda sıralayan Sabah yazarı şimdi kalkmış "Elif Şafak'ın kitabından esinlenmiş de olabilirler olmayabilir de. Eğer seçmedilerse anlamlı bir tesadüf diyelim" diyebiliyor.





Uzun lafın kısası; Marangozdan yargı imamı restorandan darbe üssü çıkaran yargı ve medyayla ne kadar iftihar etsen azdır Türkiye!





Fatih Akalan















