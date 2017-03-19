Balyoz'u aklayan komutana 15 Temmuz'da en kritik görevlerden biri verilmiş!

Yeniçağ yazarından itiraf gibi savunma





AKP ve ulusalcılar 15 Temmuz'u Hizmet Hareketi'ne yıkmak için elinden geleni yaparken her gün yeni gerçekler gün yüzüne çıkıyor.





Yeniçağ yazarı Yavuz Selim Demirağ bugünkü köşesinde 15 Temmuz şüphelisi tankçı kurmay albay Erdal Toğaç'ı aklamaya çalışırken çok önemli bir bilgiyi kamuoyuna duyurmuş oldu.





Türkiye Toğaç'ın adını ilk olarak Tümgeneral Mehmet Daysal, Kur.Alb. Ö.Cüneyt Akyol, Kur. Alb. Bayram Uğur ve Müh. Üstğm. Hüseyin Erol ile beraber Balyoz Darbe Planı ile ilgili hazırladığı raporla duydu.





Raporda 'Balyoz'un bir darbe planı olmadığı savunuldu. Ancak Genelkurmay Kur. Bnb. Ahmet Erdoğan'ın "Bu CD deliller darbe planı olabilir" raporunu dikkate aldı ve ona göre işlem yapıldı.





Yıllar sonra Albay Toğaç'ın ismi yeniden gündeme geldi. Bu defa 15 Temmuz şüphelisiydi.





15 Temmuz çatı iddianamesine göre en son Azerbaycan'a geçici görev ile giden albay Toğaç 10.07.2016'da Türkiye'ye dönmüş. Yeni tayin olduğu Muş'taki 49'uncu Tugay Komutanlığı Yardımcılığı görevine gitmek üzere dönemin İKK Başkanı Tuğgeneral Atila Gökasaoğlu'ndan 7 günlük izin belgesi almış. Eşi ve çocukları ile ailesinin bulunduğu İzmit'e gitmiş. Tesadüfe bakın ki 15 Temmuz günü dönmüş.





İddiaya göre telefonla bilgi almak istemiş ancak kimseye ulaşamayınca geceyi Muş'ta Orduevi'nde geçirmiş. Ve sabaha doğru gözaltına alınmış.





Balyoz'u aklayan komutana kritik görev





Albay Erdal Toğaç'ın gözaltı gerekçesi ise dikkat çekici. Gerekçe "görevlendirme listesi"nde İKK Başkanı olarak gösterilmesi.





Bunun anlamı şu, daha doğrusu AKP ve ulusalcılar bizden şuna inanmamızı bekliyor; Cemaat hem 15 Temmuz'u yapmak için yıllar önce Balyoz'u planlamış hem de Balyoz'u aklayan bir albayı darbeyle İKK gibi çok kritik bir birimin başına getirmeye çalışmış!





Son olarak ortaya çıkan bu gerçek bir süredir havuz medyasının da itiraf etmek zorunda kaldığı 15 Temmuz'da kritik görevlerdeki isimlerin çoğu Kemalist ve Ulusalcı'ydı tezini destekliyor.















