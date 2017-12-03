Mallarına el konulan Reza Zarrab dükkanı çoktan boşaltmış...

Çalışanları da işten çıkarılmış. 17-25 Aralık sürecinin ardından Reza Zarrab cezaevinden çıktıktan sonra şirketlerini Beyoğlu Meclisi Mebusan Caddesi’ndeki bir binaya taşıdı.

29 Aralık 2014 tarihli Ticaret Sicili’nde yayımlanan kararlara göre Zarrab, merkezi Bahçelievler Metroport Busidence’te olan Royal Holding, Royal Denizcilik, Are Havacılık ile Orient Bazaar’daki Safir Altın’ı Meclisi Mebusan Caddesi üzerindeki 67 numaralı binaya aldı.

ŞİRKETİN ADINI DEĞİŞTİRDİ

Kayıtlara göre Royal Holding, 27 Aralık 2010’da 5 milyon lira sermayeyle Zarrab tarafından kuruldu. Şirketin tek hissedarı olan Zarrab, 26 Şubat 2016 tarihinde şirketin ismini değiştirdi.

Yeni unvan Roysar Holding olarak kayıtlara girdi. Unvan değişikliğine gidilen olağanüstü genel kurulda Zarrab’ı avukat Göksel Mansur Bozkır temsil etti.

‘HER ŞEYİ GÖTÜRDÜLER’





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, önceki gün Zarrab hakkında ‘mal varlıklarına el koyulması’ kararı verdi. Ancak Zarrab’ın, üzerinde Royal Holding tabelası bulunan Fındıklı’daki şirket binasının içinin boşaltıldığı ortaya çıktı. Beyoğlu Meclisi Mebusan Caddesi’nde bulunan yedi katlı binada iki güvenlik görevlisi bekliyor. Kapıları zincirlenen binadaki güvenlik görevlisi Ahmet İlgin, “Zarrab Amerika’da tutuklandıktan sonra bina boşaltıldı. Yaklaşık 20 kişi çalışıyordu, işten çıkarıldı. Sonra bilgisayarlar götürüldü. Aylardır hiç kimse gelip gitmiyor. Maaşlarımız hesaba yatıyor. Arayan soran yok” dedi. Şirketin isminin Roysar olarak değiştirilmesine rağmen bina içerisinde Royal Holding tabelaları var. Roysar Holding’i telefonla aradığımızda Fındıklı’daki Royal Holding binası çıkıyor.











