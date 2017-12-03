AKP kötü rakamları gizlemek için elimden geleni yapıyor

Ekonomide kötüye giden verileri kamuoyuna yansıtmamak için sık sık istatistiklerle oynayan hükümet şimdi de Türkiye'deki çalışan sayılarının yayımlandığı resmi istatistik verilerine karartma uyguladı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) her ay düzenli olarak ‘Aylık İstatistik Bülten' yayımlayıp ülke genelindeki sigortalı sayılarını alt detaylarıyla birlikte kamuoyuna açıklıyor. Bülten geçmişte SGK'nın resmi internet sitesinin görülebilir yerinde yayımlanırken son dönemde en altlara indirilerek gözlerden uzaklaştırılmıştı. Ancak SGK eylül ayı bülteninde adeta karartmaya gitti, sadece aylara göre zorunlu sigortalı sayılarının görülebildiği tek sayfalık bir istatistiki veri yayımladı. Geri kalan sayfalar ise pasif halde siteye konularak, istihdamın durumunu net olarak gösteren asıl verilere ulaşım engellendi.

BAKAN ETKİLİ OLDU

SGK'nın istihdam verilerini karartma uygulaması, Çalışma Bakanı Julide Sarıeroğlu'nun İNTES'te yaptığı istihdam sayılarına ilişkin açıklamaların hemen arkasından gelmesi dikkat çekti. Sarıeroğlu, 23 Kasım'da yaptığı açıklamada sigortalı sayısının yılın başına göre 1.7 milyon arttığını belirtirken, istihdam seferberliğinden sonuç alındığı mesajını kamuoyuna vermişti. Bakan Sarıeroğlu'nun açıklamasının hemen ardından da ertesi gün SGK beklenen eylül bültenini internet sitesinden yayımladı. Ancak bültene karartma uygulandığı için kamuoyu istihdam verilerini öğrenemedi.

DÜŞÜŞ HIZLANDI

SGK'nın eylül ayına kadar normal yayımladığı istihdam verileri, SGK'ya kayıtlı toplam sigortalı sayılarında mayıs ayından itibaren belirgin bir düşüş yaşandığını, üstelik bu düşüşün eylül ayında da devam ettiğini gösteriyor. SGK resmi verilerine göre bu yılın başında yani ocak ayında 15 milyon 48 bin olan sigortalı sayısı mayıs ayında 16 milyon 144 bine kadar çıktı. Ancak mayıs ayından sonra sigortalı sayısında belirgin bir erime başladı. Sigortalı sayısı haziranda 16 milyon 108 bine, temmuzda 16 milyon 17 bine, ağustos ayında 15 milyon 911 bine indi. Bakan Sarıeroğlu, eylül ayında sigortalı sayısını 15 milyon 676 bin olarak kürsüden açıkladı. Ancak SGK, bu sayıyı resmi bültenine koymadı.