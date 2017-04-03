Samanyolu Haber /Gündem / Maliye Bakanı'ndan Erdoğan'a ilginç benzetme /03 Nisan 2017 08:50

Maliye Bakanı'ndan Erdoğan'a ilginç benzetme

Maliye Bakanı Ağbal, “Her yüzyılda bir lider gelir, bu defa Rabbim İslam ümmeti için de bu millet için de Recep Tayyip Erdoğan’ı nasip etmiş” dedi.

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Vatandaşlarla bir araya gelen Maliye Bakanı Naci Ağbal, burada yaptığı konuşmada, halk oylamasına sunulacak 18 kanun maddesini tek tek anlatmayacağını belirterek, “Bu topluluk bununla uğraşmaz. Bu topluluk neye bakıyor? Sayın Cumhurbaşkanımıza bakıyor, dolayısıyla Rabbimin bu millete, İslâm âlemine bir lütfu. Her yüzyılda bir lider gelir, bu defa Rabbim İslâm ümmeti için de bu millet için de Recep Tayyip Erdoğan’ı nasip etmiş. Allah, Sayın Cumhurbaşkanımıza uzun ömürler versin. Çıktığı bu yolda, bu kutlu yürüyüşte hepimizi onun yolunda giden insanlardan eylesin” diye konuştu.
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