ABD'li yargıçlardan Trump'a bir şok haber daha









The Guardian'ın haberine göre, Trump'ın avukatları, Louisville'deki Mart 2016 kampanyası mitinginde Trump taraftarları tarafından şiddet gördüklerini söyleyen üç protestocunun açtığı davanın reddini istedi.





Avukatları, Trump'ın "Onları buradan çıkarın" şeklindeki sözüyle destekçilerini şiddet kullanmaya teşvik etmediğini savundu.





İki kadın ve bir erkekten oluşan davacılar, Trump'ın kürsüden direktif verdiğini ileri sürerek, üyeler tarafından itildiklerini ve yumruklandıklarını söyledi.





Arbedenin büyük kısmı video yoluyla kaydedilmiş ve cumhurbaşkanlığı kampanyasında yaygın şekilde yayınlanmıştı.





Louisville'de Yargıç David J Hale, cuma günü Trump'a, kampanyasına ve destekçilerinden üçüne dava açılabileceğine karar verdi.





Yargıç Hale, protestocuların yaralanmalarının "Trump'un davranışlarının doğrudan ve yakın bir sonucu" olduğu iddialarını destekleyen pek çok neden olduğunu belirtti. Yargıç Hale, "Trump'ın 'Onları buradan çıkarın' şeklideki sözlerinin 'güç kullanımını' desteklediği akla yatkındır" diye yazdı.









Trump taraftarlarından ikisinin ismi davada yer aldı. Bu kişiler, Ohio'dan Koreli Savaş Gazileri Derneği (KWVA) üyesi Alvin Bamberger ve Indiana'nın Paoli şehrindeki aşırı sağcı Geleneksel Gençlik Ağı liderlerinden Matthew Heimbach.