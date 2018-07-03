Malezya'da eski diktatör Necip Rezak gözaltına alındı

Yetkililer, eski Başbakan Rezak'ın yolsuzlukla mücadele ekiplerince evinde gözaltına alındığını duyurdu.



Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, '1Malaysia Development Bhd (1MDB)' yolsuzluk soruşturmasında adı geçen eski Başbakan Necip Rezak'ın yakında yargılanacağını düşündüğünü açıklamıştı.





Rezak'ın avukatı yarın yapılacak mahkemede eski başbakana suçlamaların yöneltilmesini beklediklerini duyurdu.





10.6 MİLYON DOLARLIK PARA TRANSFERİ NEDENİYLE GÖZALTINA ALINDI







Soruşturmacılar Rezak'ın gözaltına alınmasının, eski bir 1MDB kuruluşu olan SRC International'ın Rezak'ın kişisel banka hesabına birkaç aracı şirket vasıtasıyla gönderdiği 10.6 milyon dolar (42 milyon ringgit) hakkında olduğunu da belirtti.





?'1MDB' soruşturmasında yer alan belgelerde, şirkete bağlı ajanslar, bankalar ve kuruluşlar aracılığıyla Rezak'ın kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer edildiği öne sürülmüştü.





Malezyalılar Necip'in yargılanması için günlerce gösteriler düzenlemişti. Malezya Başsavcılığı, Rezak'ın 5 şahsi hesabındaki 681 milyon doların Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Rezak, yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.





Rezak'ın 9 Mayıs'ta yapılan genel seçimleri kaybetmesiyle hakkındaki soruşturma, yeni Başbakan Muhammed'in talimatıyla tekrar açılmıştı.





2009'da Rezak tarafından oluştutulan 1MDB fonu hakkında 6 ülkede yolsuzluk ve kara para aklama soruşturması yürütülüyor.





ABD Adalet Bakanlığı'nca açılan davalarda da 1MDB fonundaki 4.5 milyar dolar paranın zimmete geçirildiği iddia ediliyor.