Bütün mücadele tek bir Kur'an-ı Kerim'i daha cezaevine sokturmamak için...

Haberturk.com'un haberine göre, 17 Temmuz 2016'da hiçbir kanıt ve gerekçe gösterilmeksizin 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' iddiasıyla tutuklanarak Osmaniyet T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilen eski hakim Ahmet Sil'in açtığı 'Kuran-ı Kerim davası'nda Anayasa Mahkemesi (AYM) kararını verdi.







CEZAEVİ, KUR'AN'A EL KOYDU





Sil'in tutuklu bulunduğu Adana Cezaevi'nde yanında bulunduğu Kur'an-ı Kerim'e, nakledildiği Osmaniye Cezaevi yönetimince el konuldu. Cezaevi yönetimi, cadı avı kapsamında tutuklanan kişilerin ailelerinden veya kargo yoluyla gelen kitapların cezaevine alınmamasına karar verdiği için Sil'in Kur'an-ı Kerim'i tekrar alma talebini reddetti. Yönetim, Sil'e kitabı kütüphaneden temin edebileceğini belirtti ancak kütüphanede 1 adet Kur'an-ı Kerim bulunuyordu.





Bunun üzerine Sil'in yaptığı itiraz Osmaniye 2. Ağır Ceza mahkemesi tarafından reddedilirken, Sil bu karar üzerine AYM'ye bireysel başvuru hakkını kullandı.





Hakim Ahmet Sil'in başvurusunu değerlendiren AYM, cezaevinde 3000 tutuklu ve hükümlünün bulunduğunu vurgulayarak, cezaevi kütüphanesinde sadece bir adet Kur'an-ı Kerim olduğuna işaret etti. Kitapların 15 gün ödünç alınabildiğini belirten AYM, eşitlik ilkesinin, mülkiyet hakkının ve adil yargılamanın ihlal edildiğine karar verdi.





BAKANLIK İÇERİYE BİR KUR'AN-I KERİM DAHA GİRMESİN DİYE ÇOK UĞRAŞTI







Bir Kur'an-ı Kerim için Adalet Bakanlığı'nın görüşüne başvuran AYM, bakanlığın gönderdiği menfi cevaba göre işlem yapmadı. Bakanlık tutukluların Kur'an-ı Kerim'e erişimini engellemek için yazdığı gerekçede ayetlerin şifre olarak kullanılarak haberleşildiğini iddia etti. Buna dayanarak Kur'an-ı Kerim dahil hiçbir kitabın getirilmesine müsaade edilmediğini savunan Adalet Bakanlığı cezaevine bir kutsal kitap daha sokulmaması için yüksek mahkemeyle yazıştı.





Anayasa Mahkemesi, Ahmet Sil'in başvurusunu değerlendirerek, 'din ve vicdan özgürlüğünün ihlal edildiğine' karar verdi. Mahkeme kararında, Ahmet Sil'in cezaevi aracılığıyla Kuran-ı Kerim edinmesine veya devlet olanaklarıyla bedelsiz olarak temin edebileceğine hükmetti.