Samanyolu Haber /Gündem / Malatya kayısısı yok oluyor: 2 milyon ağaç kesildi, 9 milyon daha kesilecek /01 Kasım 2017 14:48

Malatya kayısısı yok oluyor: 2 milyon ağaç kesildi, 9 milyon daha kesilecek

Malatya’da yaz ayları boyunca çiftçiler 2 milyon kayısı ağacını kesti. 9 milyon ağaç daha kesilecek.

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Gerekçe, ağaçların susuzluktan kuruma noktasına gelmesi ve üreticinin ürünleri para etmediği için bahçelerini kurtarmak yerine kesimi daha karlı bulması.

Malatya’nın geçim kaynağı ve simgesi kayısıda bu yıl rekolte düşük oldu. Fiyatlar de beklentilerin altına düştü. Birçok kayısı üreticisi de, kuruma noktasına gelen bahçelerini kurtarmak yerine ağaçlarını keserek odun yapma yoluna gitti. Bunun sebebi de kayısıdan gelir beklentisinin gelecek yıllar için kalmamış olması.

Malatya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Yunus Kılıç eylül sonunda, çiftçilerin yaz aylarında 1 milyon ağacı kestiklerini ve kuruma noktasına gelen 10 milyon ağacın da verimsizlik nedeniyle kesilmeyi beklediğini açıklayarak yetkilileri soruna çözüm bulmaya çağırmıştı. Malatya Ziraat Odası böye giderse beş yıl içinde Malatya’da kayısı kalmayacağını hesaplıyor.

Geçen süreçte soruna çözüm bulunmadı ve kesim devam etti. Battalgazi İlçesi Ziraat Odası Başkanı Mehmet Başer, son üç ayda kesilen kayısı ağacı sayısının 2 milyona ulaştığını açıkladı.

 Battalgazili çiftçi Gülizar Balta şunları söyledi: “Kayısının kilosunu 5 liradan satıyoruz, işçiye toplama parası olarak 50 lira yövmiye veriyoruz. Bu şartlarda geçimimizi sağlayamıyoruz. Ankara’da yetkililerle görüştük bir sonuç alamadık. Muhtarımıza, belediye başkanımıza, valiliğe, sulama birliğine gittik hiç kimse bu konuya bir çözüm bulmadı. Ağaçlar kuruyor, 30 yıllık emeğimiz boşa gitti. Kayısıdan para kazanamıyoruz.”

Bu sene bütün sorunların üst üste geldiğini ileri süren üretici Nevzat Şimşek de şöyle konuştu:  “Susuzluk, dallarda hastalık, köklerde kanser olayından dolayı da kesmeler oldu. Fakat ağaçlarımızı kesmemize sebep veren en büyük pay kayısının para etmemesi. Bu konuya bir çare bulunmasını bekliyoruz. Şu an çiftçilerimizin bankalara kredi borçları yükseldi. Bu konuda da devletimizden yardım istiyoruz.”
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