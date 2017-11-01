Malatya kayısısı yok oluyor: 2 milyon ağaç kesildi, 9 milyon daha kesilecek

Gerekçe, ağaçların susuzluktan kuruma noktasına gelmesi ve üreticinin ürünleri para etmediği için bahçelerini kurtarmak yerine kesimi daha karlı bulması.

Malatya’nın geçim kaynağı ve simgesi kayısıda bu yıl rekolte düşük oldu. Fiyatlar de beklentilerin altına düştü. Birçok kayısı üreticisi de, kuruma noktasına gelen bahçelerini kurtarmak yerine ağaçlarını keserek odun yapma yoluna gitti. Bunun sebebi de kayısıdan gelir beklentisinin gelecek yıllar için kalmamış olması.





Malatya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Yunus Kılıç eylül sonunda, çiftçilerin yaz aylarında 1 milyon ağacı kestiklerini ve kuruma noktasına gelen 10 milyon ağacın da verimsizlik nedeniyle kesilmeyi beklediğini açıklayarak yetkilileri soruna çözüm bulmaya çağırmıştı. Malatya Ziraat Odası böye giderse beş yıl içinde Malatya’da kayısı kalmayacağını hesaplıyor.





Geçen süreçte soruna çözüm bulunmadı ve kesim devam etti. Battalgazi İlçesi Ziraat Odası Başkanı Mehmet Başer, son üç ayda kesilen kayısı ağacı sayısının 2 milyona ulaştığını açıkladı.



