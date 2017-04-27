Samanyolu Haber /Gündem / Mahkemeye Erdoğan kuşatması /27 Nisan 2017 18:50

Mahkemeye Erdoğan kuşatması

Tahliye edildikleri gece İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ın yürütüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınarak tutuklanan müzisyen Atilla Taş ve gazeteci Murat Aksoy'un aralarında bulunduğu gazeteciler tahliye edildikleri dosya kapsamında yeniden yargıç karşısına çıktı. Tahliye kararı verdiği için açığa alınan heyetten duruşma savcısının yerine AKP'nin HSYK seçimlerinde desteklediği Yargıda Birlik Derneği yönetim kurulu üyesi İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fatih Karakuş getirildi.

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Mahkeme kuşatma altında

Hizmet Hareketi'ne yakın basın-yayın kuruluşlarında çalıştıkları gerekçesiyle sonra tutuklandıkları davanın 31 Mart tarihli ilk duruşmasında tahliye edilmelerinin ardından aynı gece başka bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 gazeteci 14 Nisan'da 2. kez tutuklanmıştı. 

YBP'li Başsavcıvekili duruşmada

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya tutuklu gazetecilerin aileleri alınmadı. Duruşmada mahkeme heyetinin açığa alınmasıyla duruşma savcısının İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Fatih Karakuş olduğu görüldü. Karakuş, aynı zamanda Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun 2014 seçimlerinde AKP'nin açıktan desteklediği Yargıda Birlik Derneği'nin Yönetim Kurulu üyesi. 

Duruşmada Habertürk eski çalışanı 2 isim gazeteciler aleyhine ifade verdi. 

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