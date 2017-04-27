Mahkemeye Erdoğan kuşatması

Mahkeme kuşatma altında
Hizmet Hareketi'ne yakın basın-yayın kuruluşlarında çalıştıkları gerekçesiyle sonra tutuklandıkları davanın 31 Mart tarihli ilk duruşmasında tahliye edilmelerinin ardından aynı gece başka bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 gazeteci 14 Nisan'da 2. kez tutuklanmıştı.
YBP'li Başsavcıvekili duruşmada
İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya tutuklu gazetecilerin aileleri alınmadı. Duruşmada mahkeme heyetinin açığa alınmasıyla duruşma savcısının İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Fatih Karakuş olduğu görüldü. Karakuş, aynı zamanda Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun 2014 seçimlerinde AKP'nin açıktan desteklediği Yargıda Birlik Derneği'nin Yönetim Kurulu üyesi.
Duruşmada Habertürk eski çalışanı 2 isim gazeteciler aleyhine ifade verdi.