Samanyolu Haber /Gündem / Gasp et, kapat, müebbetle yargıla! /27 Nisan 2017 17:54

Gasp et, kapat, müebbetle yargıla!

Kapatılan Zaman Gazetesi'nin eski yönetici ve yazarlarına yönelik iddianame kabul edildi. 21'i tutuklu 30 gazeteci hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet isteniyor.

SHABER3.COM

Zaman Gazetesi yönetici ve yazarları için iddianame kabul edildi

Kapatılan Zaman Gazetesi’nin eski yönetici ve yazarlarının oluşturduğu 30 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. 

Cumhuriyet Savcısı İsmet Bozkurt tarafından hazırlanan iddianamede, Mümtazer Türköne, Şahin Alpay, Ali Bulaç, Ahmet Metin Sekizkardeş, Ahmet Turan Alkan, Alaattin Güner, Cuma Kaya, Faruk Akkan, Hakan Taşdelen, Hüseyin Belli, Hüseyin Turan, İbrahim Karayeğen, İsmail Küçük, Mehmet Özdemir, Murat Avcıoğlu, Mustafa Ünal, Onur Kutlu, Sedat Yetişkin, Şeref Yılmaz, Yüksel Durgut ve Zafer Özsoy tutuklu, Ahmet İrem, Ali Hüseyinçelebi, Süleyman Sargın, Osman Nuri Arslan, Osman Nuri Öztürk, Lalezer Sarıibrahimoğlu, Nuriye Ural ve Orhan Kemal Cengiz ise tutuksuz olarak yer almıştı.

İddianamede, şüpheliler hakkında “anayasal du¨zeni, TBMM ve Tu¨rkiye Cumhuriyeti hu¨ku¨metini ortadan kaldırmaya veya go¨revlerini yapmasını engellemeye tes¸ebbu¨s etme” suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, “silahlı tero¨r örgu¨tu¨ne üye olma” suçundan da ayrı ayrı 7,5 yıldan 15’er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.
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