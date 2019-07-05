Avukatların aldıkları mütalaayı dava dosyasına sundukları, mahkeme heyetinin ve savcının, hocalarının verdiği mütalaadan farklı bir karar vermek istemedikleri konuşuluyor.







İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA SUÇ DUYURUSU

“Hukuki mütalaa borsası” olarak bilinen, çok tartışılan ancak bir türlü resmi yollardan gündeme getirilmeyen bu konuya dair iş insanı Doğan Kasadolu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.





Kasadolu, hâkim ve savcıların hocaları olan hukuk profesörlerinin, akademik unvanlarını kullanıp haksız kazanç sağladıkları öne sürerken, davaların ise adil olmayan bir şekilde sonuçlandığını belirtti.





HOCANIN MÜTALAASI BİLİRKİŞİ RAPORU GİBİ KABUL GÖRÜYOR





Tek taraflı alınan mütalaaları hazırlayan hukuk profesörlerinin adliyelerde görevli hâkim ve savcıların hocaları olduğu için sanki tarafsız bilirkişi raporlarıymış gibi kabul gördüğünün anlatıldığı dilekçede, davaların adil bir şekilde sonuçlanmadığı vurgulandı.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre mütalaaları hazırlayan profesörlerin ise haksız bir ekonomik kazanç elde edildiğinin de öne sürüldüğü dilekçede, savcılığın yapacağı soruşturma sonucunda bilirkişilik adı altında haksız ekonomik kazanç sağlayan, vatandaşın hak kaybına yol açan ve hukuki “mütalaa borsası” oluşmasına yol açan öğretim üyelerinin tespit edilebileceği belirtildi.





Dilekçede yargı içinde bu oluşuma destek olan ve işbirliği yapan şahısların da deşifre edilmesi talep edildi.