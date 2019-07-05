Alparslan Kuytul'un 15 ve 16 yaşındaki iki kızına dava açıldı

25 Ocak 2019’da tahliye olduktan bir gün sonra hakkında yeniden tutuklama kararı çıkartılan Alparslan Kuytul, 5 aydır Bolu Kapalı Cezaevi’nde tutuluyor. Babalarının haksız tutukluluğuna itiraz eden Hatice ve Meryem Kuytul, “Alparslan Kuytul’a özgürlük” yazan atkıları taşıdıkları gerekçesiyle haklarında Adana Çocuk Mahkemesi’nde dava açıldığı öğrenildi.







Çocuklarına yönelik açılan davaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Alparslan Kuytul’un eşi Semra Kuytul, “Bu kadarına da artık pes diyorum! Boyunlarında özgürlük figürlü atkılarla benim yanımda yürüyen çocuklarıma da dava açıldı.” dedi.





“Bununla topluma ‘haksızlığa uğrayan baban da olsa, haklı mücadele veren annen de olsa yanında olmayacaksın!’ algısı vermek isteyenleri şiddetle kınıyorum!” diyen Kuytul, “Biz haklıyız ve hakkın daima yanındayız.” ifadesini kullandı.





“Toplumu böylesi şahsiyetsiz hale getirmeye maşa olan kurumlara da yazıklar olsun” sözleriyle tepki gösteren Semra Kuytul, “Evrakta yazdığı gibi ben çocuklarımı herhangi bir suça (!) sürüklemedim aksine onlara onurlu duruş, hakka sahip çıkış örneği gösterdim, cesareti öğrettim. Bu süreçte her zaman yanımda olan, yaşlarına bakmadan bana destek ve moral veren çocuklarımla gurur duyuyorum.” dedi.





“Ama şunun bir gün olacağına inanıyorum.” diyerek adalete olan inancına vurgu yapan Kuytul, “Millete bu zulmü reva görüp bir de baskı altına alanlara adalet ulaştığında, bırakın onları savunmayı kendilerine temiz elbise getiren evlat bile bulamayacaklar. Çünkü ceza amelin cinsinden gelir!” şeklinde cevap verdi.









ALPARSLAN KUYTUL NEDEN TUTUKLU?





Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı kurucu başkanı Alparslan Kuytul, sevenleriyle yaptığı toplantılarda Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) yöneticileri tarafından yapılan hukuksuz ve haksız yaptırılmalara açıkça tepki göstermişti.





15 Temmuz’dan sonra çıkartılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile işlerinden ihraç edilen ve haksız yere tutuklanan insanlara sahip çıkan Alparslan Kuytul, haksızlık karşısında sessiz kalmayacağını ifade etmişti.





25 Ocak 2019’da tahliye olduktan sonra evinin önünde konuşma yapmak isterken siren seslerini açan polislere tepki gösteren Kuytul, “Yazıklar Olsun! Tıpkı müşriklerin Peygamberimize (Hz. Muhammed) yaptığının aynısını bana yapıyorsunuz.” demişti.