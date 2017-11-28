Mahkemeden ilk ifade geldi... Süleyman Arslan rüşvet aldı

Mevcut durumda tek sanık olan Halkbank Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın avukatı, Reza Zarrab ile Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan’ı suçladı. Atilla, Zarrab’ın gerçek ‘suç ortağının’ Halkbank Gen Müdür Süleyman Aslan olduğunu, ‘utanmazca’ Zarrab’dan rüşvet aldığını mahkemede kaydetti. AKP Lideri Tayyip Erdoğan, Aslan’ı ‘saf ve dürüst’ olarak tanımlamıştı.

Bu ifadeler 17-25 Aralık Yolsuzluk ve Rüşvet Operasyonu gerçekleştiren polis ve savcıların haklılığına birkez daha ortaya koydu.

Savcılık, konuşmada Atilla’yı işlendiği iddia edilen suçların “baş mimarı” olarak nitelendirdi. Savcılık, Zarrab’ın savcılıkla anlaştığını, suçlu olduğunu itiraf ettiğini, mahkemeye gelip Atilla aleyhine tanıklık yapacağını söylediğini aktardı.





Atilla’nın avukatı Victor Rocco, Aslan’ın altında çalışan Atilla’ya güvenmediğini bizzat bankanın operatör bölümüne giderek Zarrab’ın işleriyle ilgili talimatlar verdiğini söyledi. Zarrab’ın da birkaç telefon konuşmasında Atilla’yı şikayet ettiğine de vurgu yaptı.





Savcılık, Atilla’yı yalancı olmakla suçladı. Zarrab’la birlikte ABD yaptırımlarını da deldiklerini ABD bankalarını dolandırdıklarını, İran’ın kirli parasını akladıklarını söyleyen Savcılık, jüriye hitaben “Size bu suçun işlendiğini hem içeride hem dışarıda kanıtlayacağız. İçeriden suçun ortağı olan ve suçlu olduğunu kabul eden, savcılıkla anlaşma yapan Zarrab’ın ifadesini dinleyeceksiniz. Dışarıda ise Türkiye’de 15 ay boyunca bu suçu araştıran ve rapor haline getiren Türk polisini dinleyeceksiniz” dedi.





FBI DİNLEMELERİYLE UYUŞUYOR”





FBI, 2013’ten itibaren ABD yaptırımlarının delindiğini fark ederek soruşturma başlattığını, FBI bulgularının Türk polisinin raporuyla bire bir uyuştuğunu kaydeden savcılık jüriye hitaben şöyle dedi: “Zarrab hem İran Merkez Bankası Başkanı’na hem İran liderine mektup yazarak başlattığını ekonomik cihada destek vereceklerini taahhüt etmişti. Ekonomik cihadı askerler yapmaz bankerler yapar. O banker de Mehmet Hakan Atilla’dır.”





Savcılık Zarrab’ın imkanları sunduğunu, suçun işlenmesini için şebekenin mimarlığını ise Atilla’nın yaptığını öne sürerek, jüriye Atilla’nın suçlu olduğunu kanıtlayacaklarını söyledi.







