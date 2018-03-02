Samanyolu Haber /Dünya / Mahkeme kararı...Siyasetçilere küfür ve müstehcen hakaret etmek vatandaşın hakkı /02 Mart 2018 10:38

Mahkeme kararı...Siyasetçilere küfür ve müstehcen hakaret etmek vatandaşın hakkı

Avusturya'da bir mahkeme, bir politikacının şikayeti üzerine açılan davada, vatandaşların siyasetçilere küfretme ve müstehcen hakaretler yapma hakkı olduğuna hükmetti.

SHABER3.COM

Aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin Genel Başkanı Heinz-Christian Strache, solcu eylemcilerin hazırladıkları bir videoda kendisini eleştirerek kamuoyu önünde hakaret ettikleri iddia etti. Ancak başkent Viyana'daki mahkeme şikayeti kabul etmedi. Mahkemenin kararında 'provokatif ve şoke edici' siyasi fikirlerin ifade özgürlüğünün ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkat çekildi.
Solcu Linkswende Jetzt (Sol Şimdi) grubu, taraftarlarından Stratche'nin Avusturya hükümetine girmesinden duydukları hoşnutsuzluğu orta parmaklarını kaldırarak ifade etmelerini istemişti. Grup ayrıca videoda taraftarlarının '… Strache'yi' demeleri için bir dizi neden sıralamıştı.

Strache'nin Özgürlük Partisi Avusturya'da Muhafazakar Halk Partisi'nden 31 yaşındaki Sebastian Kurz'un başkanlığındaki koalisyon hükümetinin küçük ortağı. Başbakan Yardımcısı olan Strache'nin yanı sıra dışişleri, içişleri ve savunma bakanlıkları da sıra aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin elinde.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Mahkeme kararı...Siyasetçilere küfür ve müstehcen hakaret... Sonraki Haber >>

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:28:59