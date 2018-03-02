Samanyolu Haber /Gündem / Ankara'da 66 öğretmen ile 72 sendika yöneticisi hakkında gözaltı kararı /02 Mart 2018 10:31

Ankara'da 66 öğretmen ile 72 sendika yöneticisi hakkında gözaltı kararı

KHK'yla kapatılan Aksiyon İş Konfederasyonu'na bağlı 5 farklı sendikada yöneticilik yapan 72 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı iki ayrı soruşturması kapsamında, görevden ihraç edilen 66 öğretmen ile KHK ile kapatılan Aksiyon İş Konfederasyonu'na bağlı sendikaların 72 yöneticisi hakkında gözaltı kararı alındı.


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