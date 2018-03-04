Samanyolu Haber /Gündem / Mağdur askerlerin avukatını da gözaltına aldılar! /04 Mart 2018 20:02

Mağdur askerlerin avukatını da gözaltına aldılar!

Avukat Kemal Uçar, 'Asker sorgularına çok giriyorsun. İsmin fişlenir, Bylock var derler, bir yıl seni içeride yatırırlar.' diye tehditler alıyordu .

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15 Temmuz davalarında bazı askerlerin avukat olan ve davalarda gündeme gelen hukuksuzluklara dile getiren avukat Kemal Uçar dün gözaltına alındı. Emniyette sorgusu devam eden Uçar’ın sözde F… avukatlık yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtiliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Uçar gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Merkez Parti MYK üyesi olduğu belirtilen Uçar’ın bağlantı ve irtibatlarının araştırıldığı öğrenildi.

Uçar çıktığı televizyon programlarında 15 Temmuz sonrası hukuksuzlukları sık sık gündeme getiriyordu. Özellikle bylock konusundaki açıklamaları dikkat çekiyordu. Bu yüzden hedefte olabileceğini belirten avukat Uçar, bir televizyon programında, “Bir savcı büyüğüm dedi ki asker sorgularına çok giriyorsun. İsmin fişlenir, Bylock var derler, bir yıl seni içeride yatırırlar, bir yıl yatınca da aklın başına gelir, şaşırma” demişti.” ifadelerini kullanmıştı
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