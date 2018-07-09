Samanyolu Haber /Gündem / Mafya babası cezasını hastanede çekerken 86 yaşında tutuklu... /09 Temmuz 2018 19:34

Mafya babası cezasını hastanede çekerken 86 yaşında tutuklu...

Niğdeli hayırsever işadamlarından, Afşar Mobilya'nın kurucusu Celal Afşar dört gündür tutuklu.

Tek suçu hayır sever olmak....

86 yaşındaki Afşar, Hizmet Hareketi'ne destek verdiği gerekçesiyle sağlık raporlarına rağmen serbest bırakılmıyor. 
Eşine bakan kızı ve damadı da tutuklandığı için yatalak olan Feride Afşar artık yalnız. 
Avrupa Parlementosu üyesi Rebecca Harms, dün gece sosyal medya hesabından Afşar ve ailesine destek veren bir mesaj yazdı. 
Harms mesajında, “Affedersiniz. Erdoğan'ın ve AKP 'nin seçimleri kazanmasından sonra bile üzücü haberler geliyor.” dedi. 
2012 yılında TRT'de yayınlanan Ömür Dediğin programına konuk olan Afşar ailesinin hayatı, insanlara, öğrencilere yardım ve iyilik etmekle geçti. 
Niğdelilere sorulsa şehrin en cömert, en saygın, en dürüst ve hayırsever insanı kim diye... 
Sağcısıyla solcusuyla herkes Celal Afşar ve ailesi der. 
Afşar, sırtında halı satarak başlayıp mobilya işine girdi. 
Sektörün en büyük mobilyacılarından biri oldu. 
İstanbul’da kazandıklarını Niğde için harcadı. 
Okul yaptırdı, ihtiyaç sahibi çocuklara el uzattı. 
Kalbi sevgi dolu bu müstesna şahsiyet, ömrünün son demlerini 'terör örgütü üyesi olmak' iddiasıyla geçiriyor! 
Mafya babası Alaattin Çakıcı bile cezasını hastanede, özel bakım altında çekiyor! 
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