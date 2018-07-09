Mafya babası cezasını hastanede çekerken 86 yaşında tutuklu...

86 yaşındaki Afşar, Hizmet Hareketi'ne destek verdiği gerekçesiyle sağlık raporlarına rağmen serbest bırakılmıyor.



Eşine bakan kızı ve damadı da tutuklandığı için yatalak olan Feride Afşar artık yalnız.

Avrupa Parlementosu üyesi Rebecca Harms, dün gece sosyal medya hesabından Afşar ve ailesine destek veren bir mesaj yazdı.

Harms mesajında, “Affedersiniz. Erdoğan'ın ve AKP 'nin seçimleri kazanmasından sonra bile üzücü haberler geliyor.” dedi.

2012 yılında TRT'de yayınlanan Ömür Dediğin programına konuk olan Afşar ailesinin hayatı, insanlara, öğrencilere yardım ve iyilik etmekle geçti.

Niğdelilere sorulsa şehrin en cömert, en saygın, en dürüst ve hayırsever insanı kim diye...

Sağcısıyla solcusuyla herkes Celal Afşar ve ailesi der.

Afşar, sırtında halı satarak başlayıp mobilya işine girdi.

Sektörün en büyük mobilyacılarından biri oldu.

İstanbul’da kazandıklarını Niğde için harcadı.

Okul yaptırdı, ihtiyaç sahibi çocuklara el uzattı.

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