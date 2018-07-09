Samanyolu Haber /Gündem / Son KHK çıktı: MİT Erdoğan'a bağlandı /09 Temmuz 2018 22:06

Son KHK çıktı: MİT Erdoğan'a bağlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemini öncesi yayımlanan yeni KHK ile bakanlıkların teşkilat yasaları lağvedildi. KHK ile bazı bakanlıklar birleştirildi. "Bakanlar Kurulu" ibaresi Cumhurbaşkanı oldu.

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Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlaması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 703 numaralı Kanun Hükmünde Kararname yayınlandı.

Yayımlanan yeni uyum kararnamesiyle bakanlıkların teşkilat yasaları lağvedildi. KHK ile bazı bakanlıklar birleştirildi. "Bakanlar Kurulu" ibaresi Cumhurbaşkanı oldu. 

Kararname ile birleştirilen ve ismi değişen bakanlıklar şöyle:

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ticaret Bakanlığı
Maliye ve Hazine Bakanlığı
Tarım ve Orman Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

İsmi aynı kalan bakanlıklar ise şöyle:

Adalet Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Gençlik ve Spor Bakanlığı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı



GENELKURMAY BAŞKANI VE YAŞ

Genelkurmay Başkanı'nın görev ve yetkisine ait kanun ile YAŞ'ın kuruluş ve görevleri hakkındaki kanun kalktı.

MİT BAŞKANI

"MİT Müsteşarı" ibaresi "MİT Başkanı oldu. MGK ve MGK Sekreterliği kanunu yürürlükten kaldırıldı. 




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