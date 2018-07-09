Son KHK çıktı: MİT Erdoğan'a bağlandı

Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlaması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 703 numaralı Kanun Hükmünde Kararname yayınlandı.





Yayımlanan yeni uyum kararnamesiyle bakanlıkların teşkilat yasaları lağvedildi. KHK ile bazı bakanlıklar birleştirildi. "Bakanlar Kurulu" ibaresi Cumhurbaşkanı oldu.





Kararname ile birleştirilen ve ismi değişen bakanlıklar şöyle:





Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Ticaret Bakanlığı

Maliye ve Hazine Bakanlığı

Tarım ve Orman Bakanlığı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı





İsmi aynı kalan bakanlıklar ise şöyle:





Adalet Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Gençlik ve Spor Bakanlığı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı













GENELKURMAY BAŞKANI VE YAŞ





Genelkurmay Başkanı'nın görev ve yetkisine ait kanun ile YAŞ'ın kuruluş ve görevleri hakkındaki kanun kalktı.





MİT BAŞKANI





"MİT Müsteşarı" ibaresi "MİT Başkanı oldu. MGK ve MGK Sekreterliği kanunu yürürlükten kaldırıldı.















