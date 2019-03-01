Maduro'ya en yakın 6 isim daha kırmızı listede





ABD Hazine Bakanlığı Tümgeneral Richard Jesus Lopez Vargas, Venezuela Ordusu komutan yardımcısı ve Brezilya sınırındaki asker komutasının başındaki isim Jesus Maria Mantilla Oliveros'un da aralarında bulunduğu 6 Venezuela vatandaşını müeyyide listesine aldı.





Müeyyidelerin, Venezuela Devlet Başkanı Maduro 'ya yakın isimleri kapsadığı ve 23 Şubat tarihinde yardım TIR'ların ülkeye girişinin engellenmesi üzerine kararın alındığı belirtildi.





DAHA ÖNCE DE 5 İSİM LİSTEYE DAHİL EDİLMİŞTİ





ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), Venezuela devlet petrol şirketi PdVSA'nın (Petroleos de Venezuela) Genel Müdürü, Ulusal İstihbarat Servisi Başkanı ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun koruma müdürünün de aralarından bulunduğu 5 Venezuelalı yetkiliyi yaptırım listesine almıştı.





ABD Hazine Bakanlığı', "Bu adım 13692 nolu Başkanlık Kararnamesi'nin gereğinde Venezuela Ulusal İstihbarat Servisi Başkanı Manuel Ricardo Cristopher Figuera ve İstihbarat Servisi Birinci Komiseri Hildemaro Jose Rodriguez Mucura, Venezuela Askeri İstihbarata Karşı Koyma Genel Müdürü Ivan Rafael Hernandez Dala ve Venezuela Polis Özel Harekât Kuvvetleri Rafael Enrique Bastardo Mendoza'yı hedef almaktadır. Ek olarak OFAC Venezuela devlet petrol şirketi Petroleos de Venezuela'nın (PdVSA) gayrimeşru başkanı Manuel Salvador Quevedo Fernandez'i de yaptırım listesine ekledi." ifadelerine yer verildi.





VENEZUELA'DA SİYASİ VE EKONOMİK KRİZ





Venezuela'da, çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido 2018 yılı aralık ayında muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.





Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden Almanya, İngiltere, Fransa, İspanya, Avusturya, Hollanda, İsveç, Letonya, Danimarka, Çekya ve Portekiz'den sonra, Avrupa Parlamentosu (AP) aynı yönde adım atmıştı.





TÜRKİYE, MADURO'YU DESTEKLİYOR





Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkinin süreceğini duyurmuştu.





ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya asker göndermeyi "seçeneklerden biri" olarak gördüğünü kaydetmişti.