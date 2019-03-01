Dolara koşun! Bir AKP yöneticisi daha doları 'düşürecekleri' rakamı açıkladı

AKP Gaziantep il teşkilatı tarafından bir otelde düzenlenen istişare toplantısında konuşan Ünal, "Amaç doları 10 liraya kadar çıkarıp yüksek ısınmayla Türkiye'nin adeta ekonomisinin çatısını çökertmekti. Dünyada birçok ülkede kullandıkları yöntemle sonuç aldılar. Ama Türkiye'de sonuç alamadılar. Yani bizim nasıl dirençli olduğumuzu göstermesi anlamında bu önemli. Şimdi analizlerde gözüken o ki seçimlerden sonra dolar 5'in de altına düşecek" dedi.







İNGİLTERE MERKEZLİ OPERASYON OLMUŞ





İngiltere merkezli operasyon ile amacın doları 10 liraya kadar çıkarıp, ülke ekonomisinin çatısını çökertmek olduğunu ancak bunun yapılan müdahaleler ile engellendiğini savunan Ünal, şöyle konuştu:







"Geçen yıl 13 Ağustos'ta, Türkiye'ye dönük İngiltere merkezli İngiltere hükümetini suçlamak adına söylemiyorum kur atağı ve operasyon oldu. 13 Ağustos 2018 günü Türkiye'ye dönük kur saldırısı oldu. Amaç doları 10 liraya kadar çıkarıp yüksek ısınmayla Türkiye'nin adeta ekonomisinin çatısını çökertmekti. Bu operasyonlar nasıl yapılıyor? Bildiğiniz gibi bazı tahvillerde zararına satış yaparak çıkıyor sonra o zararına yaptığı satış bazı ülkeler tarafından finanse ediliyor. Yani operasyon finanse ediliyor ve nihayetinde bazı ülkelere ekonomi üzerinden, bazı ülkelere doğrudan müdahale ile. Bu noktada bir şeyi unutmayalım dünyada birçok ülkede; Mısır, Venezüella, Irak, Tunus, Ukrayna birçok ülkede kullandıkları yöntemle sonuç aldılar. Ama bu yöntemlerin hepsini Türkiye'de kullandılar sonuç alamadılar. Yani bizim nasıl dirençli olduğumuzu göstermesi anlamında bu önemli.





Her bir ülkede bir yöntemi kullandılar ve sonuç aldılar, bu ülkelerin tümünde kullandıkları yöntemleri Türkiye'de denediler sonuç alamadılar. İşte 13 Ağustos günü yapılan kur atağı, ekonomik saldırı bunlardan bir tanesi. O gece ne oldu? İki şeyi gördük Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ne kadar doğru bir karar onu gördük. Çünkü hızlı karar verilmesi ve esnek ve müdahaledeki hız, ekonominin tek çatı altında toplanması Doları 7,40'da gece 2 itibariyle durdurduk 5,20'lere kadar çektik ve şimdi analizlerde gözüken o ki seçimlerden sonra Dolar 5'in de altına düşecek."





HİÇBİR TAHMİNLERİ TUTMADI





Tayyip Erdoğan'ın, 'dolar alan yolda kalır' söylemi başta olmak üzere Yiğit Bulut, Cemil Ertem gibi danışmanlarının da dönem dönem yaptığı ve dolar düşecek açıklamalarından hiçbiri gerçekleşmemiş, dolar/TL geçen yıl 7.2 lirayı görerek rekor kırmıştı. Dolar ayrıca geçen sene en fazla gelir getiren yatırım aracı oldu.