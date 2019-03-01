Samanyolu Haber /Ekonomi / Dolara koşun! Bir AKP yöneticisi daha doları 'düşürecekleri' rakamı açıkladı /01 Mart 2019 20:11

Dolara koşun! Bir AKP yöneticisi daha doları 'düşürecekleri' rakamı açıkladı

AKP ve saray danışmanlarının sürekli yanlış çıkan dolar tahminleri hafızalarda yerini korurken bir tahmin de AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'dan geldi. Ünal, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra dolar/TL kurunun 5 TL'nin altına düşeceğini iddia etti

SHABER3.COM

AKP Gaziantep il teşkilatı tarafından bir otelde düzenlenen istişare toplantısında konuşan Ünal, "Amaç doları 10 liraya kadar çıkarıp yüksek ısınmayla Türkiye'nin adeta ekonomisinin çatısını çökertmekti. Dünyada birçok ülkede kullandıkları yöntemle sonuç aldılar. Ama Türkiye'de sonuç alamadılar. Yani bizim nasıl dirençli olduğumuzu göstermesi anlamında bu önemli. Şimdi analizlerde gözüken o ki seçimlerden sonra dolar 5'in de altına düşecek" dedi.

İNGİLTERE MERKEZLİ OPERASYON OLMUŞ

İngiltere merkezli operasyon ile amacın doları 10 liraya kadar çıkarıp, ülke ekonomisinin çatısını çökertmek olduğunu ancak bunun yapılan müdahaleler ile engellendiğini savunan Ünal, şöyle konuştu:

"Geçen yıl 13 Ağustos'ta, Türkiye'ye dönük İngiltere merkezli İngiltere hükümetini suçlamak adına söylemiyorum kur atağı ve operasyon oldu. 13 Ağustos 2018 günü Türkiye'ye dönük kur saldırısı oldu. Amaç doları 10 liraya kadar çıkarıp yüksek ısınmayla Türkiye'nin adeta ekonomisinin çatısını çökertmekti. Bu operasyonlar nasıl yapılıyor? Bildiğiniz gibi bazı tahvillerde zararına satış yaparak çıkıyor sonra o zararına yaptığı satış bazı ülkeler tarafından finanse ediliyor. Yani operasyon finanse ediliyor ve nihayetinde bazı ülkelere ekonomi üzerinden, bazı ülkelere doğrudan müdahale ile. Bu noktada bir şeyi unutmayalım dünyada birçok ülkede; Mısır, Venezüella, Irak, Tunus, Ukrayna birçok ülkede kullandıkları yöntemle sonuç aldılar. Ama bu yöntemlerin hepsini Türkiye'de kullandılar sonuç alamadılar. Yani bizim nasıl dirençli olduğumuzu göstermesi anlamında bu önemli.

Her bir ülkede bir yöntemi kullandılar ve sonuç aldılar, bu ülkelerin tümünde kullandıkları yöntemleri Türkiye'de denediler sonuç alamadılar. İşte 13 Ağustos günü yapılan kur atağı, ekonomik saldırı bunlardan bir tanesi. O gece ne oldu? İki şeyi gördük Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ne kadar doğru bir karar onu gördük. Çünkü hızlı karar verilmesi ve esnek ve müdahaledeki hız, ekonominin tek çatı altında toplanması Doları 7,40'da gece 2 itibariyle durdurduk 5,20'lere kadar çektik ve şimdi analizlerde gözüken o ki seçimlerden sonra Dolar 5'in de altına düşecek."

HİÇBİR TAHMİNLERİ TUTMADI

Tayyip Erdoğan'ın, 'dolar alan yolda kalır' söylemi başta olmak üzere Yiğit Bulut, Cemil Ertem gibi danışmanlarının da dönem dönem yaptığı ve dolar düşecek açıklamalarından hiçbiri gerçekleşmemiş, dolar/TL geçen yıl 7.2 lirayı görerek rekor kırmıştı. Dolar ayrıca geçen sene en fazla gelir getiren yatırım aracı oldu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dolara koşun! Bir AKP yöneticisi daha doları 'düşürecekleri'... Sonraki Haber >>

Erdoğan'ın Erzurum mitingine bir de bu kamera açısından bakın

Erdoğan'ın Erzurum mitingine bir de bu kamera açısından bakın

Tesla Model 3'ün resmi satış videosu

Tesla Model 3'ün resmi satış videosu

Yaşlı kadın: Gemicikleri, uçakları, arabaları doldurdu

Yaşlı kadın: Gemicikleri, uçakları, arabaları doldurdu

Rus kargo gemisi, Güney Kore’de köprüye çarptı

Rus kargo gemisi, Güney Kore’de köprüye çarptı

Ambulans önüne kıran, yol vermeyen magandaya komik ceza

Ambulans önüne kıran, yol vermeyen magandaya komik ceza

Uçak pistte kayarak spin attı

Uçak pistte kayarak spin attı

Buz Hokeyi maçında 'Puck' yorumcuyu vuruyordu

Buz Hokeyi maçında 'Puck' yorumcuyu vuruyordu

AKP ilçe başkanından itiraf

AKP ilçe başkanından itiraf

Teyzelerden Erdoğan'a: Bir Cumhurbaşkanı millete çay dağıtamaz

Teyzelerden Erdoğan'a: Bir Cumhurbaşkanı millete çay dağıtamaz

Izdıraplarla inlediğin zaman…

Izdıraplarla inlediğin zaman…
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:44:41