Samanyolu Haber /Gündem / Maçta sahaya atlayan Türk Youtuber on binlerce takipçi kaybetti /15 Ağustos 2019 11:17

Maçta sahaya atlayan Türk Youtuber on binlerce takipçi kaybetti

UEFA Süper Kupa finalinde İstanbul'da Beşiktaş Vodafone Park'ta karşı karşıya gelen iki İngiliz takımı Liverpool ve Chelsea arasındaki maç sırasında sahaya atlayan "Deli Mi Ne?" adlı YouTube kanalının sahibi Fester Abdü'ye sosyal medyada yoğun bir tepki gösteriliyor.

Youtuber maçta sahaya girdi

Maçın yaklaşık 14'üncü dakikasında taraftarların bulunduğu bölümden sahaya atlayan, saha içinde koştuktan sonra Liverpool ceza sahasına giren, ancak kaleye gelemeden görevliler tarafından dışarı çıkarılan taraftarın "Deli Mi Ne?" adlı YouTube kanalında videolar üreten Fester Abdü olduğu ortaya çıktı.

Maçı Türkiye'den izleyen çok sayıda kişi, Abdü'ye bu davranışından ötürü tepki göstererek "Deli Mi Ne?" adlı kanalını takipten çıkarmaya başladı.

Maç başlamadan önce 4,6 milyon kişiden fazla takipçisi olan ve videoları milyonlarca kez izlenen Fester Abdü'nün "Deli Mi Ne?" adlı kanalındaki takipçi sayısı hızla düşmeye başlayarak 4 milyon 550 bin kişiye kadar indi.

Sosyal medyada bu kanalın takibini bırakan kişilerin paylaştıkları videolar hızla paylaşılmaya başlandı.

SÜPER KUPA'YI LIVERPOOL KAZANDI

UEFA Süper Kupa finalinde iki İngiliz ekibi Liverpool ile Chelsea, Beşiktaş Park’ta karşı karşıya geldi. 

Mücadelenin 90 dakikası 1-1, uzatmalarda 2-2 eşitlikle sona erdi ve seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışlarında Liverpool, Chelsea'yi 5-4 mağlup etti.
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