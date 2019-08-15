Maçta sahaya atlayan Türk Youtuber on binlerce takipçi kaybetti

Maçın yaklaşık 14'üncü dakikasında taraftarların bulunduğu bölümden sahaya atlayan, saha içinde koştuktan sonra Liverpool ceza sahasına giren, ancak kaleye gelemeden görevliler tarafından dışarı çıkarılan taraftarın "Deli Mi Ne?" adlı YouTube kanalında videolar üreten Fester Abdü olduğu ortaya çıktı.







Maçı Türkiye'den izleyen çok sayıda kişi, Abdü'ye bu davranışından ötürü tepki göstererek "Deli Mi Ne?" adlı kanalını takipten çıkarmaya başladı.





Maç başlamadan önce 4,6 milyon kişiden fazla takipçisi olan ve videoları milyonlarca kez izlenen Fester Abdü'nün "Deli Mi Ne?" adlı kanalındaki takipçi sayısı hızla düşmeye başlayarak 4 milyon 550 bin kişiye kadar indi.





Sosyal medyada bu kanalın takibini bırakan kişilerin paylaştıkları videolar hızla paylaşılmaya başlandı.





SÜPER KUPA'YI LIVERPOOL KAZANDI





UEFA Süper Kupa finalinde iki İngiliz ekibi Liverpool ile Chelsea, Beşiktaş Park’ta karşı karşıya geldi.





Mücadelenin 90 dakikası 1-1, uzatmalarda 2-2 eşitlikle sona erdi ve seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışlarında Liverpool, Chelsea'yi 5-4 mağlup etti.