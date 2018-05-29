Samanyolu Haber /Dünya / Macron 'Diktatör Erdoğan' resmi ile çıkan Le Pointe sahip çıktı... /29 Mayıs 2018 11:17

Macron 'Diktatör Erdoğan' resmi ile çıkan Le Pointe sahip çıktı...

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 'Diktatör Erdoğan' resmi ile çıkan Le Pointe sahip çıktı...

SHABER3.COM

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı “Diktatör” başlığı ile son sayısının kapağına taşıyan Fransız Le Point dergisi, ülkedeki Erdoğan yanlıları tarafından “taciz” edildiklerini ve “korkutulmaya” çalışıldıklarını duyurdu. Konu ile ilgili Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da açıklama yaparak, taciz “asla kabul edilemez” dedi. Macron, Pazartesi günü Twitter hesabı üzerinden, “Basın özgürlüğüne paha biçilemez. Onsuzluk, diktatörlüktür.” mesajını paylaştı.

Derginin yayımlanması sonrası Fransa’nın güneyindeki Avignon kentindeki bazı Türk vatandaşları, dergi reklamlarını çeşitli şekillerde kapatmaya çalıştı. Pazar günü ise Valence şehrinde bir başka noktadaki reklam kapatılmak istendi.

Le Point dergisinden gelişen olaylar üzerine yapılan açıklamada, “Bir haftadır sosyal medya üzerinden süren taciz, hakaret, korkutma ve anti-semit iftiralar sonrası AKP taraftarları, ifade özgürlüğünün sembollerine ve basın çeşitliliğine saldırmaya başladı.” denildi.

Sol görüşlü derginin son sayısında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve iktidar dönemine ilişkin bir araştırma yazısı ve “Erdoğan yeni Hitler mi? başlıklı da bir makale bulunuyor.
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