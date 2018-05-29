Samanyolu Haber /Dünya / 'Kim'in sağ kolu Kuzey Kore-ABD zirvesi için Washington'a gidecek' /29 Mayıs 2018 11:06

'Kim'in sağ kolu Kuzey Kore-ABD zirvesi için Washington'a gidecek'

Kuzey Kore'nin ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri Kim arasında Singapur'da yapılması planlanan zirve için ABD ve Singapur'a üst düzey diplomatlarını gönderdiği belirtiliyor. Haberlerin doğrulanması halinde Kuzey Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yong Chol 18 yıl sonra ABD'ye giden en üst düzey Kuzey Koreli yetkili olacak.

'Kim'in sağ kolu Kuzey Kore-ABD zirvesi için Washington'a gidecek'

Güney Kore resmi haber ajansı Yonhap'ın adını vermediği bir kaynağa dayandırdığı habere göre, ABD ve Kuzey Kore arasında yapılıp yapılmayacağı belirsizliğini koruyan tarihi zirve konusunda diplomatik çalışmalar devam ediyor.
Yonhap'ın aktardığına göre, Kuzey Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı ve Kuzey Kore lideri Kim'in sağ kolu Kim Yong Chol, Pekin'de Çinli yetkililerle temasları sonrası yarın ABD'ye uçacak.

Japon NHK relevizyonunun haberine göre Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un fiili özel kalemi Kim Chang Son da pazartesi gecesi Pekin'den Singapur'a gitti.

Beyaz Saray ise aynı sırada  Kuzey Koreli diplomatlarla buluşmak üzere 'ön çalışma ekibini' Singapur'a gönderdiğini duyurdu.

NHK'ya göre aralarında Beyaz Saray'ın operasyonlardan sorumlu özel kalem yardımcısı Joe Hagin'in de olduğu ABD'li hükümet yetkilileri dün Japonya'daki ABD hava üssünden Singapur'a doğru yola çıktı.

Kuzey Kore lideri Kim ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki tarihi zirve için 12 Haziran tarihi kararlaştırılmış ancak Trump geçen hafta zirvenin iptal edildiğini söylemişti.

Ancak son haberlere göre zirve için çalışmalar sürüyor. Trump iptal açıklamasından bir gün sonra konuyu tekrar düşündüğünü belirtmiş ve iki ülkeden diplomatlar zirvenin ayrıntıları konusunda görüşmeye başlamıştı.

Kuzey Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yong Chol'ün ABD'ye yapacağı belirtilen ziyareti doğrulanırsa bu Kuzey Kore'den ABD'ye 18 yıl sonra yapılan en üst düzeyli ziyaret olacak.
Bundan önceki en üst düzeyli ziyaret 2000 yılında dönemin ABD Başkanı Bill Clinton'la görüşen Mareşal Jo Myong Rok arasında gerçekleşmişti.

Daha önce Kuzey Kore askeri istihbaratının başında olan Kim Pyongyang'ın hem Güney Kore hem de ABD ile olan ilişkilerindeki buzların erimesinde kilit önemdeki bir figür olarak görülüyor.

Kim, Kuzey Kore lideri Kim Jong'un'un nisan ve mayısta Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile yaptığı iki görüşmede de hazır bulunmuş ayrıca bu ay başında Kuzey Kore'ye giden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya gelmişti.
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