Macron bilgisayar korsanlarının saldırısına uğradı

Fransa'da pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan Emmanuel Macron'un bilgisayar korsanlarının saldırısına uğradığı bildirildi. Macron'un seçim kampanyasını yürüten ekibe ait elektronik postalar ile kurduğu "En Marche!” (Yürüyüş) adlı harekete ait yazışmalar cuma gece yarısı internette yayınlandı. Macron'un ekibi tarafından yapılan açıklamada bunun, "kuşku ve yanlış bir bilgi” yaymak için yapılan "ağır ve koordineli bir saldırı” olduğu belirtildi. İnternete Macron ve ekibine ait belgelerin yanı sıra sahte belgelerin de konduğu kaydedildi.

Yapılan açıklamada, cuma gece yarısı internete konan belgelerin, bundan birkaç hafta önce Macron'un ekibinde çalışanların özel ve mesleki e-posta adreslerine yapılan saldırılar sonucunda elde edilen dokümanlar olduğu belirtildi. Belgelerin seçim kampanyasının akışını yansıtan normal yasal dokümanlar olduğu ifade edildi.

Saldırının hedefi

Macron'un ekibine yakın çevreler ise pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için yürütülen kampanyanın son saatlerinde gerçekleşen bu saldırıyı, "ABD'de yapılan son başkanlık seçimlerinde görüldüğü gibi, demokratik istikrarı” hedef alan bir eylem olarak nitelendirdi. Eylemin hedefinin seçimlerin ikinci turu öncesinde cumhurbaşkanı adayı Macron ve kurduğu harekete zarar vermek olduğu tahmin ediliyor.

Fransız seçim komisyonu medyayı söz konusu belgeleri yayınlama konusunda uyardı. Komisyondan yapılan açıklamada, yanlış bilgilerin yayılmasının suç olduğu ifade edildi. Komisyonun cumartesi günü öğleden sonra durumu değerlendirmek için toplanacağı bildirildi.