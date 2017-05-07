Suudi Arabistan 12 yaşında bir çoçuğu polisler eşliğinde iade etti

15 Mart'ta Medine'de hurma satan esnaf A. K. Suud polislerince gözaltına alındı. Kanser hastası A.K'ın eşi bir başka ülkeye gitmişti. Olay sonrası eşi oğlunu ziyarete gittiği Kanada'dan geri dönemedi.

12 yaşındaki oğlu da Medine'de kalmıştı. 25 Aralık'ta Medine'deki Cemaatten olduğu iddia edilen kişilere yurt dışı çıkış yasağı konuldu. Babası gözaltına alınan, annesi yurt dışında bulunan 12 yaşındaki T.K. bir süre hem annesiz hem babasız kaldı. 4 Mayıs günü Medine'de gözaltına alınan kişiler iki özel uçakla içerisi polisle dolu vaziyette Türkiye'ye babası ile beraber gönderildi. Gönderilenler arasında bebekler ve kadınlar da bulunuyor. 12 yaşındaki T.K. iki polis eşliğinde annesi babası olmadan Türkiye'ye iade edildi. Babası Medine'de 19 gün hücrede tutuldu. Şu an Türkiye'de olan ailelerin ne durumda oldukları bilmiyor. Haklarında nasıl bir işlem yürütüleceği konusunda da bilgi verilmiyor.

Tutuklanarak iade edilenlerin hiçbiri aileleri ile görüştürülmedi. Aileler ayrı tutuklu olanlar ayrı uçakla gönderildi.

12 yaşındaki T.K. babası alındıktan sonra Birleşmiş Milletler'e tek başına giderek sığınma talep etti. Ancak olumlu yanıt alamadı.