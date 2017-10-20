Samanyolu Haber /Gündem / 'Macaristan'dan vize yasağı' haberi bakın ne çıktı ? /20 Ekim 2017 12:47

'Macaristan'dan vize yasağı' haberi bakın ne çıktı ?

Macaristan'a vize işlemlerini yürüten Visalia Global'in internet sitesinde yer alan ve 20 Kasım'dan sonra bu ülkeye seyahat edeceklere yönelik vize verilmeyeceğine yönelik açıklama kafaları karıştırdı.

'Macaristan'dan vize yasağı' haberi bakın ne çıktı ?

 Sosyal medyada 'Macaristan'dan vize yasağı geliyor' şeklinde yayılan bu haberin aslı ortaya çıktı.
Macaristan Başkonsoluğu tarafından yapılan açıklamada, konunun kesinlikle bir vize yasağı olmadığı sadece vizeyi verecek şirketle ilgili bir değişiklik olduğunu kaydedildi.

Bir süre önce yeni bir ihaleye çıktıklarını ve bu ihalenin sonuçlandığını belirten konsolosluk yetkilisi, teknik işlemlerin tamamlanmasının ardından AS VISA adlı bir şirket üzerinden vize verilmeye başlanacağını kaydetti.


SORUNSUZ DEVAM EDECEK

Konsolosluk, vize konusunun sorunsuz bir şekilde devam edeceğinin altını çizdi. Öte yandan haberin hemen ardından Macaristan Başkonsolsluğu'ndan yapılan yazılı açıklamada da şu ifadeler yer aldı:
"Değerli başvuru sahiplerimiz ve acente yetkililerimiz,10 Kasim 2017 tarihinden itibaren yeni bir vize merkezimiz, AS VISA hizmet verecektir, Macaristan, Norveç, Slovenya ve Portekiz icin başvurulari alacaktır. Bu teknik değisiklik günlük işlemleri aksatmayacaktır, 10 Kasım'dan sonraki seyahatlar için Visalia Global'in mevcut sisteminde randevu alınabilir."

DUYURU KAFA KARIŞTIRMIŞTI

Halihazırda vize işlemlerini yürüten şirketin internet sitesine girildiğinde ise şu şekilde bir uyarı yer alıyor. Söz konusu uyarı özellikle sosyal medyada gündem olmuş ve 'vize yasağı mı geliyor' tartışmalarını da beraberinde getirmişti.

"İstanbul Macaristan Başkonsolosluğu'nun talimatına istinaden 13/10/2017 tarihi itibari ile 20 Kasim 2017 tarihinden sonra seyahat edenlerin (seyahat baslangic tarihi 20.11.2017 'den sonrasi olan başvurular) başvurularını geçici olarak kabul edemeyeceğiz."
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