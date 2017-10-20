Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın tehdidi işe yaramadı mı: İşimize devam ediyoruz /20 Ekim 2017 12:40

Erdoğan'ın tehdidi işe yaramadı mı: İşimize devam ediyoruz

İstifası istenen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe "Görevimize devam ediyoruz" açıklaması yaptı.

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İstifası istenen isimler arasında yer alan Recep Altepe, Bosna Hersek'ten İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı'nda açıklama yapan Altepe, istifa iddialarıyla ilgili soruya, "Ben o konuyla ilgili bir şey demedim. Herhangi bir şey diyecek durumum da yok. Biz işimize devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı konuşmada, ''Şu an itibarıyla üç belediye başkanımız istifalarını verdiler. Şimdi üç belediye başkanımız daha var. Onların da istifalarını en kısa zamanda vereceklerine inanıyorum. İlgili arkadaşlarımız görüşmeleri yaptılar ve şu anda da zannediyorum bu istifayı vermenin onlar da hazırlığı içerisindeler. Aksi takdirde, yine söylüyorum, gereği ne ise gereği yapılacaktır'' demişti. 

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