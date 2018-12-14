Macaristan'da halk sokaklarda

T24 Macaristan'da yıllık fazla mesai saatlerinin artırılmasını öngören ve 'köle yasası' olarak nitelendirilen düzenlemenin parlamentoda kabul edilmesi dolayısıyla düzenlenen hükümet karşıtı protestolar devam ediyor.





İktidar partisi Fidesz (Macar Yurttaş Birliği) tarafından parlamentoya sunulan, 12 Aralık'ta yasalaşan, halihazırda 250 saat olan yıllık fazla mesai süresinin 400 saate çıkarılmasını öngören ve muhalefet tarafından ''köle yasası'' olarak adlandırılan düzenleme dolayısıyla başlayan protestolara ikinci gününde binlerce kişi katıldı.









Meclis binasının bulunduğu Kossuth Meydanı'nda toplanan kalabalık hükümeti istifaya çağırdı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Meclis binası önünde polis kordonunu aşmaya çalışan eylemcilere polis biber gazı sıktı.





PARTİ YÖNETİCİSİNE GÖZALTI

Göstericilere destek veren Momentum Partisi Genel Başkan Yardımcısı Anna Donath'ın polis tarafından gözaltına alındığı açıklandı.





Budapeşte Polis Merkezinden yapılan açıklamada ise, eylemcilerin polislere bayrak sopaları ve boş şişelerle saldırarak provoke etmeye çalıştığını, polisin ise göstericileri geri püskürtmek amacıyla biber gazı kullandığı belirtildi.





250'DEN 400 SAATE

2019 başında yürürlüğe girecek yeni düzenlemeye göre, halihazırda 250 saat olan yıllık fazla mesai süresi 400 saate çıkarılıyor.









Fidesz, yeni kanunla fazla mesai yapmak isteyenlerin önündeki bürokratik engelleri kaldırdıklarını savunurken muhalefet ve sendikalar, hükümeti çok uluslu şirketlerin talebini yerine getirmekle suçluyor.