Samanyolu Haber /Gündem / CHP- İYİ Parti ittifakında yeni hamle /14 Aralık 2018 09:37

CHP- İYİ Parti ittifakında yeni hamle

21 büyükşehirde kurulan ittifak diğer küçük illerde de yapılabilir.

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 Her iki parti işbirliğini genişletmek için ekip oluşturarak çalışmalara başlayacak. İlçeler bazındaki seçmenlerin oy geçişkenliği üzerinde detaylı araştırma yapılacak.

Buna göre örneğin Ankara’da büyükşehirde CHP adayı desteklenecekse, son seçimlerde milliyetçi oyların çoğunlukta olduğu ilçelerde İYİ Parti’nin başkan adayı göstermesi gündeme gelecek.
 
İlk incelemede CHP’nin işbirliği kapsamında aday çıkaracağı 11 ilde İYİ Parti’nin aday çıkarması muhtemel bazı ilçeler şöyle:

İYİ PARTİ İLÇELERİ
“Ankara’da MHP’li belediye Etimesgut’un yanı sıra 2014 yerel seçiminde AK Parti’nin MHP’den kıl payı aldığı Elmadağ, Gölbaşı ve Polatlı’da. Antalya’da; Alanya, Demre, Finike, Kemer, Serik ve Korkuteli. İzmir’de Aliağa ve Kirazlı. Aydın’da, Buharkent, Germencik, İncirliova, Karpuzlu ve Nazilli. Hatay’da Dörtyol. Adana’da Kozan, Pozantı, Feke, Saimbeyli, Sarıçam ve Yumurtalık.”

KAPSAM GENİŞLEYEBİLİR
Hürriyet'ten Rıfat Başaran ve Gamze Kolcu'nun haberine göre, İYİ Parti’nin işbirliği öncesinde adaylarını açıkladığı Isparta, Afyonkarahisar, Düzce ve Niğde’nin yanı sıra teknik heyetlerin üzerinde çalışma yaptığı Mersin, Ordu ve Erzurum’da CHP de adaylarını açıklayacak.

 İYİ Parti kaynakları, ilçe bazındaki işbirliği çalışmasının 15 gün içinde tamamlanması gerektiğini belirtiyor. Ancak CHP aday belirleme sürecini kısa bir süre içerisinde tamamlamaktan yana. CHP, Parti Meclisi (PM) toplantısıyla belli büyükşehirler dışında adaylarının tamamını açıklamayı planlıyor.
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