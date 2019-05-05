Maaşları ödenmeyen Doğa Koleji öğretmenleri TBMM gündeminde

Doğa Kolejlerinde öğretmenlerin maaş sorunu devam ederken, şimdi de okulun Katarlılara satılacağı iddiası gündeme geldi.





CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Doğa Kolejlerindeki öğretmenlerin, öğrencilerin ve velileri yaşadıkları mağduriyeti TBMM gündemine taşıdı. Başarır, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yazılı olarak yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi verdi. Önergede, öğretmenlerin maaşlarını alamaması sebebiyle ortaya çıkan mağduriyetlere dikkati çeken Başarır, Doğa Koleji'nin Katarlılara satılacağı iddialarının doğru olup olmadığını sordu.





KATAR SERMAYESİNE SATILACAK MI?'





CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, yazılı soru önergesinde şunları kaydetti:





"Ülkemizde 2001 yılında kurulan, 70 bin öğrencisi, 8 bin çalışanı ve 100’ü aşkın yerleşkesi ile eğitim ve öğretime hizmet veren Doğa Okulları’nın satışı Metal Yapı Konut’un sahibine yapılmıştı. Şu an itibarıyla Doğa Koleji öğretmen ve çalışanlarının son 5 aydır maaş ödemelerinin düzensiz olduğu, Mart ayı maaşlarının yüzde 70’inin ödenmediği, Nisan ayı başında ödenmeyen yüzde 70'lik maaşın üzerine Mayıs ayı başında da bir aylık daha maaş tahakkuk ettiği ve ödemelerin yapılmadığı basında yer almıştır.





Bu durumda Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu tür kurumlara vermiş olduğu maaşların en az yüzde 50’sinin ödenmesi gereken 11 ya da 22 günlük yasal süre de geride kalmış bulunmaktadır.





Doğa Koleji’nde görev yapan pek çok öğretmen, yaşanan bu şartlar altında, dönem ortasında haklı fesih yoluna gitmiş; bu sebeple de öğretmenlerle birlikte, öğrenciler ve veliler de mağdur olmuş durumdadır.





Ayrıca mevcut öğrencilerin yüzde 80’inden fazlasının önümüzdeki yıla ilişkin sözleşmelerinin yenilendiği, okulun DTS sistemi ile velilerin Denizbank’a borçlandırıldığı, bu sayede okulun bağlı olduğu şirketin alacağı her şartlarda garanti altına alındığı ve veliler tarafından da ilk peşinatların yatırıldığı kamuoyunda konuşulmaktadır. Doğa Koleji okullarının ya da okulların bağlı olduğu şirketin Katarlılara satılacağı iddiaları da gündeme gelmiştir."





MİLLİ EĞİTİM BAKANI'NA DOĞA KOLEJİ SORULARI





Başarır, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a şu soruları yöneltti

Maaşlarını alamayan öğretmenlerin, haklı olarak fesih yoluna gitmesiyle dersi boş geçecek binlerce öğrencinin mağdur edilememesi ile ilgili olarak Bakanlığınızın aldığı tedbirler var mıdır? Varsa bu tedbirler nelerdir?





Okuldan ayrılmak zorunda kalan öğretmenlerin mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin Bakanlığınızın yürüttüğü herhangi bir çalışma var mıdır? Varsa bu çalışmalar nelerdir?





Gelecek eğitim ve öğretim yılı için peşinatlarını yatıran velilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için Bakanlık olarak herhangi bir yaptırımda bulunacak mısınız? Bulunacaksanız bunlar ne gibi yaptırımlardır?





Marka olmuş Doğa Koleji Okullarının Katarlılara satılacağı iddiaları doğru mudur? Doğru ise bir eğitim ve öğretim kurumunun yabancılara satılması Milli Eğitim anlayışı ile ne derecede bağdaşmaktadır?