Zordaki çiftçiyi batıracaklar

Tarım Politikaları ve Tarım Örgütlerinden Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, açıklanan buğday ve arpa alım fiyatlarının yüzde 100 artan maliyetlerin altında kaldığını savunarak, “Bu fiyatlar çiftçinin yarasına merhem olmaz. Zarardaki çiftçi daha da batacak” dedi. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO), buğdayın tonunu 1.350, arpanın tonunu ise 1.100 TL'den alacağını hatırlatan Sarıbal, şunları söyledi:





TMO, ÜRETİCİNİN ÜRÜNÜ ALMIYOR





“Tamamı ithalata dayalı olan ve dövize bağlı olarak fiyatı artan tohum, ilaç, gübre ve mazot gibi girdilerin fiyatında %100'e varan artışlar oldu. Şimdi ton başına buğday fiyatında %29, arpada ise %33 artış yapıyorlar. Bugün Polatlı Ticaret Borsası'nda buğdayın tonu 1.500, arpa ise 1.450 liradan işlem görüyor. Dünya fiyatlarının altında bir fiyatla üretici resmen ezdiriliyor. Bu açıklanan fiyatla üretici ürününü ucuza satacak.”

Alım fiyatlarının hiçbir zaman açıklanan fiyatlar düzeyinde olmadığını belirten Sarıbal, “TMO buğday üretimimizin 2017 yılında %9.5, 2018 yılında da %11.8'lik kısmını aldı. Son 2 yıldır 2.5 milyon ton civarında alım yapan TMO, üreticinin ürününü yeterli miktarda almıyor. Bu nedenle aslında üreticiye verilen bir fiyat garantisi yok. Üretici yine ürününü serbest piyasada daha düşük bir fiyatla satmak zorunda kalacak” şeklinde konuştu.



