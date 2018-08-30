Löw: Özil söylemlerinde abartıya kaçtı, iki haftadır benimle de görüşmüyor

Joachim Löw, ”Göçmen kökenli oyuncular bizimle oynamaktan her zaman zevk almıştır ve bu konuda hiçbir şey değişmiş değil. Mesut ırkçılık suçlamalarında çok abartıya kaçtı. Şunu kesinlikle söyleyebilirim ki takımda asla ırkçı bir yaklaşım, ırkçı bir söylem olmadı” dedi.





Almanya milli futbol takımının teknik direktörü Joachim Löw, yeni kadroyu açıkladığı basın toplantısında, ırkçılık gerekçesiyle milli takımı bırakan Mesut Özil hakkında da açıklamalar yaptı.





MESUT’A ULAŞAMIYORUM’





Alman hoca, ”Mesut’un açıklamaları öncesi menajeri aradı ve bir açıklama yapacaklarını söyledi. Bugüne dek beni hep Mesut arardı, aramız iyidi. Farklı bir yol denedi” diye yakınarak ekledi: “2 haftadır ulaşmaya çalışıyorum, telefonla arıyorum, mesaj atıyorum, ama ulaşamıyorum.”





‘MESUT KENDİ YOLUNU SEÇTİ’





”Mesut Özil kendi yolunu seçti. Saygı duymam gerekiyor” vurgusu yapan Löw, İngiliz Premier Lig’de top koşturan Alman milli futbolcular Mesut Özil ile İlkay Gündoğan’ın mayısta Londra’yı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı davetini kabul edip forma hediye ederek fotoğraf çektirmesinin oluşturduğu tepkiyi önce önemsemediğini de itiraf etti.





‘OYUN TARZIMIZ KENDİNİ BEĞENMİŞ HAL ALDI’





”Durumu önemsemeyerek yanlış yaptık” diyen Löw, 2018 Dünya Kupası analizi sırasında da özeleştiri yaptı:





”En büyük hatam topa sahip olmaya dayalı futbolumuzu dengeleyemem. Hep risk aldık, 2014’e kadar karşılığını aldık. Nerdeyse kendi beğenmiş, küstah bir hal aldı oyun tarzımız.”





İLKAY’A ÖVGÜ YAĞDIRDI





Beklenenin aksine takımın iskeletini bozmayan, üç genç yeni ismin (Kai Havertz, Thilo Kehrer ve Nico Schulz) yanısıra Dünya Kupası’na götürmediği Manchester City’nin yıldızı Leroy Sane’yi de milli takıma çağıran Löw, Özil’in aksine milli takımdan ayrılmayan İlkay Gündoğan’ı şu sözlerle anlattı:





”Müthiş bir oyun zekası var. Müthiş paslar veriyor. Müthiş bir tekniğe sahip.”





FRANSA MAÇINDA ISLIKLANIR MI?





Gelecek dört yıl boyunca İlkay’ın milli takıma katkıda bulunacağını belirten Löw, ”İlkay’ın Fransa maçında ıslıklanmaması için bir önlem alınacak mı” sorusunu şöyle yanıtladı:





‘İLKAY DAHA FAZLASINI YAPAMAZ’





”İlkay Almanya’da doğdu, burada okudu ve büyüdü. Milli takım formasını severek giyiyor. Almanya’nın, federasyonun ve milli takımın değerlerini taşıyor. Fotoğraf çektirmeyle ilgili açıklamalarda bulundu. İlkay daha fazla bir şey yapamaz.”