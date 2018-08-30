BİM'den ucuz Apple ürünü alanlara şok!

Cumhuriyet'in haberine göre APPLE INC’in Türkiye’deki avukatlarının, Beyoğlu 34. Noterliği aracılığıyla 7 Mayıs’ta BİM ’e gönderdiği ihtarnamede, mağazalarda satılan ürünlerin incelemesi sonucunda bu ürünlerin APPLE tarafından üretilmediği ve taklit ürün olduklarının tespit edildiği belirtildi. İhtarnamede, bu ürünlerin satışına derhal son verilmesi ve bu ürünlerin nereden temin edildiğinin bildirilmesi istendi.







Yangın çıkartıyor





İhtarnamenin sonuç bölümünde, BİM tarafından APPLE markasının haksız olarak kullanıldığı taklit ürünlerinin satışına derhal son verilmesi, aksesuvar cinsi taklit eşyaların imha edilerek APPLE’a teslim edilmesi, taklit ürünlerin nereden temin edildiğinin bildirilmesi istendi. Ayrıca, BİM ’in orijinal olmayan ürünlerin satışına son verdiği ve bundan sonra da hiçbir şekilde satılmayacağının yazılı olarak APPLE’a bildirilmesi de talep edildi. BİM ’in bu ihtarname üzerine o dönem taklit ürünlerin satışını durdurduğu öğrenildi. Sahte ürünlerin yangına sebep olabileceği konusunda uzmanlar uyarıyor.