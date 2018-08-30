Samanyolu Haber /Gündem / BİM'den ucuz Apple ürünü alanlara şok! /30 Ağustos 2018 09:35

BİM'den ucuz Apple ürünü alanlara şok!

ABD ile yaşanan kriz üzerine iPhone satışlarını durdurduğunu açıklayan BİM Birleşik Mağazaları A.Ş’nin geçen aylarda “lisanslı” diyerek sattığı APPLE marka kulaklık, adaptör, USB kablo gibi telefon aksesuvarlarının taklit olduğu ortaya çıktı

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Cumhuriyet'in haberine göre APPLE INC’in Türkiye’deki avukatlarının, Beyoğlu 34. Noterliği aracılığıyla 7 Mayıs’ta BİM ’e gönderdiği ihtarnamede, mağazalarda satılan ürünlerin incelemesi sonucunda bu ürünlerin APPLE tarafından üretilmediği ve taklit ürün olduklarının tespit edildiği belirtildi. İhtarnamede, bu ürünlerin satışına derhal son verilmesi ve bu ürünlerin nereden temin edildiğinin bildirilmesi istendi.

Yangın çıkartıyor

İhtarnamenin sonuç bölümünde, BİM tarafından APPLE markasının haksız olarak kullanıldığı taklit ürünlerinin satışına derhal son verilmesi, aksesuvar cinsi taklit eşyaların imha edilerek APPLE’a teslim edilmesi, taklit ürünlerin nereden temin edildiğinin bildirilmesi istendi. Ayrıca, BİM ’in orijinal olmayan ürünlerin satışına son verdiği ve bundan sonra da hiçbir şekilde satılmayacağının yazılı olarak APPLE’a bildirilmesi de talep edildi. BİM ’in bu ihtarname üzerine o dönem taklit ürünlerin satışını durdurduğu öğrenildi. Sahte ürünlerin yangına sebep olabileceği konusunda uzmanlar uyarıyor.
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