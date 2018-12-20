Samanyolu Haber /Dünya / Londra'da havaalanında drone iptali: 760 sefer yapılamadı /20 Aralık 2018 16:53

Londra'da havaalanında drone iptali: 760 sefer yapılamadı

Londra'nın en büyük ikinci havalimanı Gatwick'te iki insansız hava aracı yüzünden uçuşlar iptal edildi.

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Türkiye saatiyle 24.00’te kapatılan havalimanının gün içinde yeniden açılması bekleniyor. Hâlâ havalimanı bölgesinde belirtilen insansız hava araçları ise helikopterle yapılan aramalara rağmen bulunamadı. Yüzlerce sefer yapılamazken çok sayıda uçak da başka havalimanlarına yönlendirildi.

760 SEFER İPTAL EDİLDİ

Sivil havacılık yetkilileri havalimanının kapatılmasından 760 seferin etkilendiğini açıkladı. Yetkililer, Gatwick’e inemeyen uçakların Londra’daki Heathrow ve Luton havalimanlarının yanı sıra yoğunluk nedeniyle Manchester, Cardiff, Paris ve Amsterdam’a da yönlendirildiğini söyledi. Gece iki insansız hava aracının görülmesi üzerine kapatılan havalimanı yerel saatle 03:01’de yeniden açıldı. Ancak insansız hava araçlarının yeniden görülmesiyle 45 dakika sonra seferler yeniden durduruldu.

POLİS İHA’LARI VURMADI

Havalimanının operasyon sorumlusu Chris Woodroofe, kurşunların çevredekilere zarar verebileceği endişesiyle polisin insansız hava araçlarını vurmaktan çekindiğini söyledi. İngiltere yasalarına göre havaalanlarının bir kilometre yakınında insansız hava aracı uçurmak yasak. Yasa bu suç için 5 yıla kadar hapis cezası öngörüyor. 

BBC Türkçe
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