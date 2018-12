Fincancı'ya özel cezalandırma tarifesi uygulandı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın ‘Barış Bildirisi'ne imza attığı gerekçesiyle üst sınırdan, ertelemesiz 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına tepki gösterdi. TTB Merkez Konseyi tarafından yapılan açıklamada, Fincacı'nın aldığı ödüller ve yaptığı çalışmalar sıralandı. Açıklamada, Prof. Dr. Gençay Gürsoy'un da geçtiğimiz hafta aynı gerekçeyle cezalandırıldığı belirtilerek, "Aynı mahkeme, yüzlerce akademisyenin imzaladığı barış bildirisi için geçen hafta TTB eski başkanlarından Prof. Dr. Gençay Gürsoy'a özel bir cezalandırma tarifesi uygulamış, aynı tarifeyi daha da arttırarak Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'ya ceza vermiştir" denildi.







'ÖZEL CEZALANDIRMA TARİFESİ'





TTB açıklamasında şu ifadelere yer verildi:





"Adalet terazisi, bistüri tutmuş cerrah hassasiyetine sahip olmak zorundadır. Karar verme yetkisi tanınan kişi ve kurumlar bu hassasiyeti kaybettiklerinde sadece kişilere değil topluma da zarar vermeye başlarlar.





Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı hakkında İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından önce 1 yıl 8 ay hapis cezasına hükmedilmiş, ardından kişinin insan hakları savunuculuğunda gerçekleştirdiği diğer çalışmalar ve yaptığı açıklamalar gerekçe gösterilerek ceza artırılmış, ertelemesiz 2 yıl 6 aya çıkarılmıştır.





Aynı mahkeme, yüzlerce akademisyenin imzaladığı barış bildirisi için geçen hafta TTB eski başkanlarından Prof. Dr. Gençay Gürsoy'a özel bir cezalandırma tarifesi uygulamış, 19.12.2018 tarihli duruşmada aynı tarifeyi daha da arttırarak Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'ya ceza vermiştir.







Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, TTB bünyesinde birçok kurulda görev almanın yanı sıra 1996-1998 ve 2002-2004 dönemlerinde İstanbul Tabip Odası Genel Sekreterliği ve 2006-2008 dönemi TTB Yüksek Onur Kurulu üyeliği görevlerinde yer almış, çok daha önemlisi TTB ve neredeyse bütün tabip odalarının başta adli rapor düzenlenmesi olmak üzere ihtiyaç duydukları her konuda çalışmalarına katkı vermiştir.





Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı aynı zamanda bizim gibi ülkelerde çok önemli hale gelen insan hakları alanının en önemli kurumlarından biri olan Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın (TİHV) başkanlığını yürütmektedir.





Yargılama boyunca söz konusu bildiri ve içeriği hiç tartıştırılmadığından ve ön yargılı biçimde metin baştan suç, imzalayanlar da suçlu olarak kabul edildiğinden bizler de bu hususu tartışmayı bırakıp, 'Ön yargıları parçalamak atomu parçalamaktan daha zordur' diyen Albert Einstein’a kulak veriyor, meslektaşımız ve mücadele arkadaşımız Dr. Şebnem Korur Fincancı'nın aldığı ödüllerin ve yaptığı çalışmaların özetini sizlerle paylaşmakla yetinmek istiyoruz."





ALDIĞI ÖDÜLLER





- Almanya'nın Hessen eyaletinde Albert Osswald Vakfı tarafından verilen Hessen Barış Ödülü. (2018)





- İnsan Hakları İçin Hekimler Örgütü'nce (Physicians for Human Rights/PHR) her yıl verilen İnsan Hakları Ödülü. (2017)





- Uluslararası Hrant Dink Ödülü, Hrant Dink Vakfı. (2014)





- Lider Kadınlar Ödülü, Demokrasi Denetçileri Derneği. (2014)





- Medical Peace, IPPNW ((International Physicians for the Prevention Of Nuclear War), Almanya. (2011)





- BEKSAV Ödülü. (2001)





- International People’s Lawyers Eminent Person Grant. (2000)





- Açık Sayfa Barış, Demokrasi ve Hukuka Katkı Ödülü. (2000)





- Diyarbakır Tabip Odası Barış, Dostluk ve Demokrasi Ödülü. (2000)





- İstanbul Tabip Odası Sevinç Özgüner İnsan Hakları, Barış ve Demokrasi Ödülü. (2000)





- İstanbul Üniversitesi Uluslararası Bilime Katkı Belgesi. (1999)





- IRCT Bent Sorensen Grant. (1997)





Açıklamada Fincancı'nın aralarında, Birleşmiş Milletler Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi ( UN ICTY) adına Bosna Kalesija bölgesinde toplu mezarlardan çıkarılan cesetlerin otopsilerinin yapılmasının da bulunduğu çok sayıda çalışmasına da yer verildi.