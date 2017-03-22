Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere'deki saldırganın görüntüsü yayınlandı /22 Mart 2017 21:49

İngiltere'deki saldırganın görüntüsü yayınlandı

Terör saldırısında biri polis 4 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı. Saldırgan da polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.Saldırganın görüntüsü İngiliz Basınında yer aldı

İngiltere Parlamentosu'nda saldırı

Terör saldırısında biri polis 4 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı. Saldırgan da polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Otomobiliyle yayaları ezerek İngiliz Parlamento binasının önüne gelen saldırgan araçtan inerek bahçeye girdi.

40'lı yaşlarda olduğu belirtilen bıçaklı saldırgan polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.



Daily Mail ise saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen şüphelinin fotoğrafını yayınladı.



Fotoğrafta yerde saldırı sırasında kullanılan bıçak ise dikkat çekti.



Güvenlik görevlileri saldırganın da öldüğünü duyurdu.
<< Önceki Haber İngiltere'deki saldırganın görüntüsü yayınlandı Sonraki Haber >>

Hocaefendi'den önemli açıklamalar

Hocaefendi'den önemli açıklamalar

Sinan Oğan’a suikast iddiası

Sinan Oğan’a suikast iddiası

Hayata mal olmayan bilgi ne işe yarar...

Hayata mal olmayan bilgi ne işe yarar...

Mısır’da çifte patlama…

Mısır’da çifte patlama…

Arınç-Gökçek kavgası tekrar mı kızışıyor?

Arınç-Gökçek kavgası tekrar mı kızışıyor?

Erdoğan, 'kontrollü darbe'yi canlı yayında itiraf etti

Erdoğan, 'kontrollü darbe'yi canlı yayında itiraf etti

Çapan ailesi, kaçırılan evin reisi Turgut Çapan'a ulaşmaya çalışıyor

Çapan ailesi, kaçırılan evin reisi Turgut Çapan'a ulaşmaya çalışıyor

Özdağ: Erdoğan tekrar PKK ile müzakerelere başlıyor

Özdağ: Erdoğan tekrar PKK ile müzakerelere başlıyor

Erdoğan: Bizde tarafsızlığın danikası var be

Erdoğan: Bizde tarafsızlığın danikası var be

Trol Fatih Tezcan THY'nin rutin uygulamasını Cemaat'ten bildi

Trol Fatih Tezcan THY'nin rutin uygulamasını Cemaat'ten bildi
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:42:16