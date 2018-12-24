Samanyolu Haber /Ekonomi / Lojistikte dibe doğru... Avrupa ikinciliğinden altıncılığa düşüldü /24 Aralık 2018 13:09

Lojistikte dibe doğru... Avrupa ikinciliğinden altıncılığa düşüldü

Ekonomik kriz dalga dalga tüm sektörlere yayılırken lojistikte de tablo vahim.

SHABER3.COM

Dünya gazetesinin haberine göre son üç yılda pazar 10 yıl geriye giderken 2015'te 25 bin adet olan treyler satışlarının, bu yıl 12 bin adetlere düştüğü belirtiliyor. 

Avrupa'da 2. sırada yer alan sektörün, iç pazardaki büyük daralma nedeniyle 2018'de 6. sıraya gerilediği kaydediliyor.

Pazardaki yabancı oyuncuların da planlanan yatırımları beklemeye aldığı belirtilen haberde, 2019'da daha büyük kayıp yaşamaktan endişe ettiklerini dile getiren TREDER Başkanı Kaan Saltık’ın, "6 önemli sektörde yapılan KDV indirimine, treylerin dahil edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Dernek olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a bir mektup göndererek bu talebimizi ilettik, beklemedeyiz" ifadesine yer veriliyor.

“Kapasitenin yaklaşık yüzde 80'i boşta. Önümüzdeki yıl da iyi sinyal vermiyor” diyen Saltık, “2019'un 12 bin adedin altında kalmasından endişe ediyoruz" diyor.

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