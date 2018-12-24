Yavaş, Ankara'yla ilgili projelerini duyurdu

Yavaş, "Belediye hizmetlerinin kaliteli ve ucuz olması, istihdam ve Ankara'da yaşayan yurttaşların gelirinin artması konularında çalışmalar yapacağız" dedi. Yavaş, CHP'ye 1 ay önce üye olduğunu belirtti.





CHP Ankara İl Başkanlığı'nın bir otelde düzenlediği etkinlikte basın mensuplarıyla bir araya gelen Mansur Yavaş, Ankara'nın huzuruna üçüncü defa çıktığını belirterek, geçmiş dönemde projelerini anlattıklarını, bunların bir kısmını mevcut Başkan Mustafa Tuna'nın yerine getirdiğini söyledi.





Bunun, projelerinin gerçek ve uygulanabilir olduğunu ortaya koyduğunu ifade eden Yavaş, hiç polemiğe girmeden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkent olarak emanet ettiği Ankara'yı marka şehir yapacaklarını vurguladı.



Yavaş, bir dönemliğine aday olduğunu ve şehrin 50 yıllık planlamasını yaparak Ankara halkına borcunu ödemiş bir şekilde görevden ayrılacağını söyledi.





Açıklamalarının ardından, "TBMM'de belediyelerle ilgili bir taslak var. Buna göre, belediyelerin bütçelerine Cumhurbaşkanlığınca müdahale edilebilecek. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusunun yöneltildiği Yavaş, belediyelerin şeffaf olması gerektiğini, Ankara'nın farklı bir şehir olduğunu söyledi.





'ANKARALILARA SÖZ VERİYORUM, 2-3 SAAT İÇİNDE KESİN SONUÇLARI ELDE EDECEĞİZ'





Yavaş, "CHP-İYİ Parti ittifakında teşkilatların iyi çalışacağını düşünüyor musunuz? Sandıklardan beklentiniz nedir?" sorusuna, "Sandık güvenliğiyle ilgili geçen dönem birtakım çalışmalar yaptık ama bir koordinesizlik oldu. O gün seçimi yöneten arkadaşlar 2 saatte bütün sonucu alacağını iddia etti ancak 4. gün bile yüzde 50'sini alamamıştı bu arkadaş maalesef" yanıtını verdi.





Bu süreçte verilerin kendilerine ulaşmasının da engellendiğini anlatan Yavaş, "Şimdi hem fiilen manuel olarak hem sayısal, dijital olarak takibi yönünde çalışmalarımız devam ediyor. Bu konuda Ankaralılara söz veriyorum, bu kez 2-3 saat içinde sonucu kesin olarak alınan ve halkın seçim sonuçlarından emin olduğu bir sonucu Ankara'dan elde edeceğiz" diye konuştu.



"Cumhurbaşkanlığının ikinci 100 günlük eylem planında Ankara ile ilgili projeler var. Saraçoğlu mahallesi ile ilgili düşünceniz nedir?" sorusunu Yavaş, "Saraçoğlu mahallesinin olduğu gibi korunması gerektiği kanaatindeyim. Bunlar Ankara'nın değerleridir. Özellikle Cumhuriyet döneminin en değerli mekanlarıdır. Ancak her nasılsa bir şekilde buralar ranta açılacak şekilde değerlendirilmek istenmektedir. Buna son derece karşıyız" diye yanıtladı.





'CHP'YE YAKLAŞIK 1 AY ÖNCE ÜYE OLDUM'





Yavaş, 'CHP üyeliğinin' sorulması üzerine, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaklaşık bir ay kadar önce söylemesi üzerine, üyeliğinin yapıldığını kaydetti.





"Bu seçimlerdeki en büyük projeniz ne?" sorusuna Yavaş, "En büyük projem Ankara'yı marka kent yapmak. Ulaşım, belediye hizmetlerinin kaliteli ve ucuz olması, özellikle istihdam ve Ankara'da yaşayan yurttaşların gelirinin artması konularında çalışmalar yapacağız. Ankara'da yaşayan yurttaşların hepsinin yaşamaktan keyif alacağı bir Ankara hayal ediyoruz. Bu arada da Ankara'nın 20-40 yıllık geleceğinin vizyonunu ortaya koyacağız" cevabını verdi.



Yavaş, her faturanın arkasında ödenen paranın nereye gideceğinin, hangi hizmete harcanacağının yazacağını, şeffaflığın önemli olduğunu vurguladı.





"Ankara'nın trafik sorununu çözmek adına ne yapacaksınız?" sorusuna Yavaş, "Biz, insana dayalı bir trafik öngörüyoruz. İnsanların birçoğunun yürümesini istiyoruz. Yürümenin 51 faydası var. Bunları proje olarak göstereceğiz. En büyük iddiam ulaşım konusunda" karşılığını verdi.





'ÖZHASEKİ'YE DE HDP'DEN OY İSTEYİP İSTEMEDİĞİNİ SORUN'





"Rakibiniz Mehmet Özhaseki ile ilgili düşünceleriniz nedir?" sorusuna karşılık Yavaş, Ankara için güzel projeler açıklamalarını umut ettiğini ifade etti.



"Vatan Partisi ya da Saadet Partisi ile temasa geçecek misiniz?" sorusuna Yavaş, önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret edeceğini, sonrasında bir yol haritası belirleyeceklerini söyledi.





"HDP'yi de ziyaret edecek misiniz?" sorusunun yöneltildiği Yavaş, "Onu bilemiyorum, ajans karar verecek. Çünkü HDP açık açık 'Ben, Mansur Yavaş'a oy vermem' dedi. Kendi takdirleridir. Lütfen Özhaseki'ye de HDP'den oy isteyip istemediğini sorun. Bu çok önemli" değerlendirmesinde bulundu.