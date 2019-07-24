Samanyolu Haber /Gündem / Lockheed Martin, Türkiye'yi F-35 parçası üretim zincirinden çıkardı /24 Temmuz 2019 09:29

Lockheed Martin, Türkiye'yi F-35 parçası üretim zincirinden çıkardı

Lockheed Martin, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasının ardından Türkiye'de üretilen parçaların ABD'de üretilmeye başlayacağını açıkladı.

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BBC Türkçe'nin haberine göre şirketin ikinci çeyrek gelirlerinin açıklandığı toplantıda konuşan Lockheed Martin CEO'su Marillyn Hewson, Mart 2020 itibarıyla Türkiye'nin üretim zincirinden çıkarılmasının planlandığını duyurdu.

Reuters'ın aktardığı gelişmeye göre Türkiye'de F-35'lere parça üreten şirketler Mart 2020'den itibaren bu üretimlerini sonlandırmış olacak. F-35 programına dahil olan ülkeler arasında yer alan Türkiye, uçakların kokpit göstergelerinden iniş takımlarına kadar yüzlerce parçayı üretiyordu.

ABD, Türkiye'nin Rus yapımı S-400 füzelerini alması nedeniyle Ankara'nın F-35 programına katılımını durdurmuştu. Türkiye ise ABD'den Patriot sistemini almak istediklerini, bu satış gerçekleşmeyince Çin'den hava savunma sistemi almanın planlandığını fakat bu şirket ABD yaptırımları listesine girince Rusya'dan S-400 almak zorunda kaldığını söylüyor ve yaptırımlara karşı çıkıyor.

ABD'nin bu kararı sonucu Türkiye'nin almayı planladığı 100 uçak da Ankara'ya satılmayacak. Bu konuyla ilgili de bir bilgi veren Hewson, aralarında Polonya'nın da yer aldığı bazı ülkelerin bu uçaklarla ilgilendiğini duyurdu.

Reuters'a göre F-35 uçakları Lockheed Martin'in büyümesine en fazla katkı veren ürünü oldu ve cirosunun üçte birini oluşturdu. Şirket 2019'da 131 F-35 uçağını alıcı ülkelere teslim etmeyi planlıyor.

Türkiye'ye teslim edilen iki F-35 uçağı ABD'de tutuluyor. Türk pilotlar ABD'ye giderek F-35'leri kullanmak için eğitim alıyordu ancak bu eğitimlerin de Temmuz sonunda bitirilmesi planlanıyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise dün yaptığı açıklamada Türkiye'ye F-35 jetlerinin verilmemesi durumunda Türkiye kendi savaş uçağını üretecek teknolojiye kavuşana kadar başka ülkelerden savaş uçağı alabileceğini duyurmuştu.
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