FaceApp uygulaması 10 günde bakın ne kadar ciro yaptı

Sputniknews’in haberine göre, yaklaşık üç yıldır hizmet veren FaceApp uygulaması, son günlerde ünlülerin de paylaşımıyla sosyal medyada viral oldu. Onbinlerce sosyal medya kullanıcısı fotoğraflarını uygulamaya yükleyerek bu akıma katıldı.





Forbes’un verilerine göre 9-19 Temmuz tarihleri arasında Wireless Lab şirketi, FaceApp uygulaması üzerinden 1 milyon dolar ciro elde etti. Bu gelir firmanın günümüze dek elde ettiği toplam gelirin yaklaşık yüzde 10’una tekabül ediyor.





Toplamda 6.5 milyon kez indirilen uygulama, Android kullanıcıları tarafından Apple kullanıcılarına nazaran iki kat daha fazla rağbet gördü.





Uygulamayı üreten şirketin kurucusu Yaroslav Gonçarov, Forbes raporu ile ilgili yorum yapmayı reddetti.





Yüklenen fotoğrafların çoğu siliniyor





Şirket yetkileri geçen hafta şirket politikaları gereği kullanıcıların hiçbir verilerinin üçüncü kişilere satılmadığının ve paylaşılmadığının altını çizerek, hiçbir kullanıcının verisinin Rusya’ya iletilmediğini belirterek şu açıklamayı yapmıştı: “Yüklenen fotoğrafların çoğu, yüklendiği tarihten itibaren 48 saat içerisinde sunucularımızdan siliniyor. Kullanıcılar tarafından gelen verilerin silinmesi taleplerini ise kabul ediyoruz. Destek ekibimiz şu an oldukça yoğun olsa da bu taleplere öncelik gösteriyoruz.”





ABD’li Senatör Chuck Schumer, milyonlarca insanın fotoğrafını topladığından ötürü gizlilik ve güvenlik ihlali yapıldığını iddia etmiş, ABD vatandaşlarının kişisel bilgilerinin ‘yabancı güçlerin eline geçebileceğini’ söyleyerek FBI’ın konuyu soruşturmasını istemişti.