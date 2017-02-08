Samanyolu Haber /Gündem / Leyla Zana gözaltına alındı /08 Şubat 2017 15:57

Leyla Zana gözaltına alındı

HDP Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana da gözaltına alındı.

Leyla Zana gözaltına alındı

HDP Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana da gözaltına alındı.
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