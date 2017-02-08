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Leyla Zana gözaltına alındı
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Leyla Zana gözaltına alındı
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08 Şubat 2017 15:57
Leyla Zana gözaltına alındı
HDP Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana da gözaltına alındı.
HDP Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana da gözaltına alındı.
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