Pasaport iptaliyle tedaviye gidemeyen Furkan vefat etti

Bunlardan biri de 12 yaşındaki Furkan Dizdar. Hastalığı için yurtdışına çıkması gereken küçük Furkan, zorba rejim tarafından adeta ölüme mahkum edildi. Ailesiyle yurtdışına çıkışı pasaport iptaliyle engellenen Dizdar dün hayatını kaybetti
ABD'de yaşayan gazeteci Sıtkı Özcan, Twitter mesajlarıyla haberi şöyle duyurdu:
''Bir çocuk vardı. 12 yaşında. Beyin kanseri. Doktor "30 gün ömrü kaldı" deyip eve yolladı. Aile ümidi kesmedi, Küba'da tedavi imkanı bulundu. Tedavi için bütün hazırlıklar yapıldı. Aile son bir umut apar topar hazırlanıp oğullarını Küba'ya götürmek için havaalanına gitti. Fakat olmadı. Havaalanında hasta yavru dahil tüm ailenin pasaportlarına el kondu. Tedavi için yurtdışına çıkmalarına izin verilmedi. Aile yetkililere yalvardı: "Bırakın bari sadece oğlumuz gitsin, tedavi olsun" dediler. Olmadı. Yavrunun çıkmasına da izin vermediler. Yalnız bir kaç hafta ömrü kaldığı söylenen kanserli bir çocuğu, tedavi için yurt dışına giderken yoldan çevirip pasaportunu iptal ettiler. Aile çırpındı sonrasında. Başvurmadıkları yer kalmadı. OHAL vardı, cevap veren olmadı. Memleket referandum derdindeydi, kimse dönüp bakmadı.
TEDAVİYE GİDEMEYİNCE HASTALIK İLERLEDİ
Aile, yavrularının daha büyük zarara uğramasından korktuğu için konuyu gündeme taşımadı. Evlatlarının başına başka bir iş gelsin istemediler. Tedaviye gidemeyince küçük yavrunun hastalığı ilerledi. Önce yüzünün bir yanı felç oldu. Sonra hastalık gözüne sıçradı. Bir gözü görmez oldu. Ailenin söylediğine göre yaşadıklarından hiç şikayet etmedi. Hatta anne babası üzülmesin diye o yaşında, o ağrılarıyla onları teselli etti. Ve o yavru, tedavi yolundan çevirip pasaportuna el koyduğunuz bu masum çocuk bugün dünyaya gözlerini yumdu. Furkan artık yok. Gurur duyun.''