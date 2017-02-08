Pasaport iptaliyle tedaviye gidemeyen Furkan vefat etti

Bunlardan biri de 12 yaşındaki Furkan Dizdar. Hastalığı için yurtdışına çıkması gereken küçük Furkan, zorba rejim tarafından adeta ölüme mahkum edildi. Ailesiyle yurtdışına çıkışı pasaport iptaliyle engellenen Dizdar dün hayatını kaybetti



ABD'de yaşayan gazeteci Sıtkı Özcan, Twitter mesajlarıyla haberi şöyle duyurdu:

TEDAVİYE GİDEMEYİNCE HASTALIK İLERLEDİ

Aile, yavrularının daha büyük zarara uğramasından korktuğu için konuyu gündeme taşımadı. Evlatlarının başına başka bir iş gelsin istemediler. Tedaviye gidemeyince küçük yavrunun hastalığı ilerledi. Önce yüzünün bir yanı felç oldu. Sonra hastalık gözüne sıçradı. Bir gözü görmez oldu. Ailenin söylediğine göre yaşadıklarından hiç şikayet etmedi. Hatta anne babası üzülmesin diye o yaşında, o ağrılarıyla onları teselli etti. Ve o yavru, tedavi yolundan çevirip pasaportuna el koyduğunuz bu masum çocuk bugün dünyaya gözlerini yumdu. Furkan artık yok. Gurur duyun.''