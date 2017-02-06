Samanyolu Haber /Gündem / Kuzeyden TSK güneyden rejim güçleri /06 Şubat 2017 13:34

Kuzeyden TSK güneyden rejim güçleri

IŞİD'in Suriye'nin kuzeyindeki kalesi El Bab tamamen kuşatma altına alındı.

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El Bab'ta Suriye'yle ortak operasyon!

Suriye ordusu, IŞİD’in elinde tuttuğu Halep’in güneyindeki El Bab kentine doğru güneyden ilerlemeye devam ediyor.
Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin bölgeden aktardığı son bilgiye göre, Suriye ordusu güneyden kente tedarik taşıyan en önemli yolu ele geçirildi. Bu durumda kuzeyden Türkiye ve güneyden Suriye ordusu tarafından kuşatma altına alınan IŞİD için kaçacak yer kalmadı.

Azez-Cerablus hattını terör örgütlerinden arındırmak isteyen Türkiye, Fırat Kalkanı Harekatı dahilinde El Bab’daki operasyona geçen aralık ayında başlamıştı. Türkiye kendisiyle birlikte hareket eden Özgür Suriye Ordusu ile birlikte El Bab’ın kuzeyi, doğusu ve batısını kuşatmış durumda.

Türk Ordusu tarafından Suriye’nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı’nda dün askeri kaynaklar, öldürülen teröristler arasında örgütün sözde El Bab Valisi Ebu Valid Ürdüni’nin de yer aldığını duyurmuştu.
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